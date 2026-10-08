Tras el impacto de los Juegos Suramericanos, bares y restaurantes piden mantener los horarios extendidos en la noche de Santa Fe

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica pidió al Concejo Municipal dar continuidad a la experiencia de septiembre y ampliar las alternativas de horarios para bares y restaurantes. “Planteamos aprovechar esa experiencia para darle continuidad y transformarla en una oportunidad para el sector y para toda la ciudad” , indicaron.

Horario extendido: La Asociación Hotelera y Gastronómica pidió al Concejo Municipal continuidad para el horario extendido de bares y restaurantes.

La experiencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 dejó, además del impacto deportivo y turístico, un debate que el sector gastronómico busca mantener abierto: qué horarios debería tener la ciudad para bares, restaurantes y otros establecimientos vinculados a la actividad nocturna .

Durante septiembre, con motivo de la competencia continental, Santa Fe contó con un régimen excepcional que permitió extender los horarios de funcionamiento de distintos espacios. La medida finalizó el 30 de septiembre y, tras el movimiento generado por el evento, la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Santa Fe presentó un petitorio ante el Concejo Municipal para solicitar la continuidad de ese esquema.

Al respecto, Agustín Macinsky, presidente de la entidad, confirmó a UNO Santa Fe que el planteo apunta a que la experiencia no quede limitada al desarrollo de los Juegos.

“Desde la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica Santa Fe hemos presentado una solicitud ante el Concejo Municipal para que pueda dar continuidad al horario extendido de los bares y establecimientos gastronómicos, a partir de la experiencia que vivimos durante los Juegos Suramericanos”, explicó.

Una experiencia que el sector quiere mantener

Para los empresarios gastronómicos, la extensión horaria permitió acompañar el mayor movimiento de personas que generó la competencia y abrió la posibilidad de pensar una nueva dinámica para la actividad nocturna.

“Creo que los Juegos nos dejaron muchísimas cosas positivas, no solamente en materia de infraestructura y posicionamiento de nuestra ciudad, sino también la posibilidad de vivir una Santa Fe con mayor movimiento, con más actividad y con una gastronomía que pudo acompañar esa dinámica”, sostuvo Macinsky.

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En ese sentido, el sector plantea que la medida no debería quedar asociada exclusivamente a un acontecimiento excepcional.

“Lo que planteamos es aprovechar esa experiencia, que no se quede solamente como una medida excepcional durante un evento, sino que podamos darle continuidad y transformarla en una oportunidad para el sector y para toda la ciudad”, remarcó.

El desafío de recuperar consumo

El reclamo también está atravesado por la situación económica que atraviesan bares y restaurantes. Desde el sector señalan que el comportamiento del público es dispar según el día y el horario: algunos establecimientos registran una fuerte demanda durante determinados momentos, mientras que en otros días la actividad cae considerablemente.

En ese contexto, sostienen que el problema no pasa necesariamente porque la gente haya dejado de salir, sino por el nivel de consumo que realiza cuando concurre a un establecimiento gastronómico.

Uno de los principales indicadores que preocupa al sector es la caída del ticket promedio, mientras los costos de funcionamiento continúan aumentando. Los empresarios advierten que los servicios y otros gastos operativos registraron fuertes incrementos, lo que dificulta sostener la estructura de los establecimientos durante toda la semana.

Por eso, desde la Asociación plantean la necesidad de generar condiciones que permitan ampliar las oportunidades de consumo y actividad comercial.

Los Juegos y el movimiento económico

El debate sobre la nocturnidad se produce después del movimiento generado por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Según el balance presentado por el Gobierno provincial, durante la competencia Santa Fe recibió alrededor de 600.000 turistas y el movimiento económico superó los $120.000 millones en toda la provincia. En la ciudad capital, el primer balance había registrado casi $10.000 millones durante la primera semana.

Para el sector gastronómico, la experiencia permitió observar cómo una mayor circulación de visitantes y actividades durante distintas franjas horarias puede repercutir directamente en bares y restaurantes.

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“Santa Fe viene trabajando para consolidarse como una ciudad de eventos, de congresos, turismo y espectáculos, y entendemos que la gastronomía cumple un papel fundamental en ese desarrollo”, afirmó Macinsky.

Y agregó: “Contar con horarios más amplios significa también generar más oportunidades y favorecer la actividad económica y, fundamentalmente, ofrecer más alternativas tanto a los santafesinos como a quienes nos visitan”.

Una discusión que continuará en el Concejo

El pedido presentado por los gastronómicos deberá ahora ser analizado en el ámbito municipal, donde se definirá si la extensión horaria implementada durante los Juegos puede transformarse en una modalidad permanente o si se mantiene como una herramienta excepcional para determinados eventos.

Desde el sector consideran que la discusión debe darse en conjunto con las autoridades y otros actores vinculados a la actividad nocturna.

“Desde la asociación creemos que es importante seguir construyendo sobre las experiencias positivas, trabajando de manera articulada entre el sector público y privado”, sostuvo Macinsky.

El objetivo, según explicó, es acompañar el crecimiento turístico de la ciudad con una oferta gastronómica que pueda funcionar durante horarios más amplios.

“Si queremos una Santa Fe que siga creciendo, que reciba cada vez más visitantes y que se consolide como destino turístico y de eventos, también tenemos que acompañar ese crecimiento con una oferta gastronómica a la altura”, afirmó.

Y concluyó: “Ese es, en definitiva, el espíritu del porqué de nuestro pedido”.