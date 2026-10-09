Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

La Nación promulgó la ley que distingue al brigadier santafesino por su trayectoria política y militar. La medida también establece actividades para difundir su legado en Argentina y el exterior

El gobierno nacional promulgó la Ley 27.827 , publicada este viernes en el Boletín Oficial , que declara héroe nacional al brigadier Estanislao López , conocido como el “Patriarca del Federalismo Argentino” . La norma reconoce su actuación en defensa de los ideales federales y republicanos , su impulso a la autonomía de Santa Fe y su participación en los acuerdos que precedieron a la Constitución Nacional .

La ley establece que el Gobierno nacional deberá impulsar actividades para difundir su trayectoria: “En orden de lo establecido en la presente ley, el Gobierno nacional realizará acciones tendientes a destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, pensamiento y trayectoria del Brigadier Estanislao López, tanto en el país como en el exterior”.

El Congreso de la Nación sancionó la iniciativa el 17 de septiembre. Según el texto oficial, la norma quedó promulgada el 7 de octubre y entró en vigencia con su publicación. El proyecto fue presentado por el exdiputado nacional Roberto Mirabella y obtuvo 58 votos a favor y uno en contra en el Senado.

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Quién fue Estanislao López

Estanislao López nació en la ciudad de Santa Fe el 22 de noviembre de 1786. Fue hijo del oficial de milicias Juan Manuel Roldán y de María Antonia López, y recibió el apellido materno.

Después de estudiar en la escuela franciscana de la ciudad, se incorporó a los 15 años a la defensa de la frontera norte. Tras la Revolución de Mayo, participó como sargento en la expedición al Paraguay que comandó Manuel Belgrano.

Estanislao López ocupó un lugar central en la defensa de la autonomía de Santa Fe durante los conflictos políticos que enfrentaron a las provincias del Litoral con las autoridades instaladas en Buenos Aires.

En ese período, distintos dirigentes provinciales reclamaban participar en la construcción de un orden político común sin quedar subordinados a un poder central. López se convirtió en uno de los principales referentes de esa posición y promovió un modelo de organización basado en la autonomía provincial y los principios republicanos.

Su actuación política y militar, junto con su participación en acuerdos entre provincias, explica el reconocimiento que recibió como uno de los principales referentes históricos del federalismo argentino.

En julio de 1818, López asumió como gobernador interino de Santa Fe y poco después consolidó su autoridad al frente de la provincia. Permaneció en el cargo hasta su muerte, el 15 de junio de 1838.

Durante sus 20 años de gobierno, combinó enfrentamientos militares, negociaciones con otras provincias y medidas destinadas a fortalecer la administración local.

Uno de los principales hitos de su gestión ocurrió en 1819, cuando impulsó el Estatuto Provisorio de Santa Fe, un instrumento institucional que reconoció la soberanía popular y estableció mecanismos para organizar la provincia bajo principios republicanos.

Su administración también promovió iniciativas económicas y medidas para ordenar las cuentas públicas, además de políticas vinculadas con la educación primaria y secundaria.

Entre las iniciativas que destacan los fundamentos del proyecto de ley figura la creación de escuelas primarias en Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Coronda, San José del Rincón y San Jerónimo del Sauce. López también impulsó propuestas de enseñanza media, entre ellas el Gimnasio Santafesino y el Instituto Literario San Jerónimo.