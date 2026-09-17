Un reconocimiento histórico para Santa Fe: el Brigadier Estanislao López fue declarado Héroe Nacional

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que reivindica el legado del Brigadier General Estanislao López como uno de los principales impulsores del federalismo y de la organización constitucional argentina. Poletti y Losada celebraron la sanción desde el Congreso.

Héroe Nacional: El Brigadier General Estanislao López fue declarado Héroe Nacional por unanimidad en el Senado.

El Senado de la Nación aprobó este jueves la ley que declara Héroe Nacional al Brigadier General Estanislao López , una figura central de la historia de Santa Fe y uno de los principales referentes de la construcción del federalismo argentino.

La iniciativa obtuvo el apoyo unánime de los bloques del Senado , según destacaron los impulsores del reconocimiento, y convirtió en ley un proyecto que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados.

La propuesta había sido impulsada originalmente por el diputado mandato cumplido Roberto Mirabella y recibió posteriormente el acompañamiento de legisladores, instituciones y organizaciones vinculadas con la reivindicación de la figura del Brigadier.

Desde el Congreso, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y la senadora santafesina y vicepresidente primera del Senado, Carolina Losada, celebraron la sanción.

Poletti: “A partir de hoy, Estanislao López es oficialmente Héroe Nacional”

Poletti destacó el reconocimiento como un motivo de orgullo para la ciudad y recordó el petitorio presentado meses atrás ante el Congreso.

“Para todos los santafesinos es un enorme orgullo que el Congreso de la Nación reconozca al brigadier Estanislao López como Héroe Nacional. Hace algunos meses vinimos hasta este mismo Congreso para acompañar el petitorio elaborado por el Instituto Lopeciano, que contó con la adhesión de trabajadores, funcionarios e instituciones de nuestra ciudad, y hoy podemos celebrar que aquel pedido se convirtió en una realidad”, expresó.

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El intendente estuvo acompañado durante la jornada por el coordinador de Gabinete municipal, Víctor Hadad.

Poletti remarcó además la dimensión nacional de la figura del Brigadier y su papel en la defensa de la autonomía provincial.

“Estamos hablando de una figura fundamental de nuestra historia, que defendió la autonomía de Santa Fe y fue protagonista de la construcción del federalismo argentino. López entendió que era posible construir una Nación respetando la identidad y la voz de cada provincia”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el reconocimiento excede los límites de Santa Fe.

“Este reconocimiento, que se logró gracias a un trabajo conjunto con la senadora Losada y también con el apoyo del gobernador Maximiliano Pullaro, trasciende a Santa Fe porque pone en valor, para todo el país, a uno de los hombres que ayudaron a sentar las bases de nuestra organización nacional”, agregó.

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Losada: “Esta ley viene a resarcir ese vacío”

Losada sostuvo que la declaración permitirá ampliar el conocimiento sobre la trayectoria de López en todo el país.

“Esta ley reconoce el rol fundamental del Brigadier en la historia argentina, principalmente, nuestra arquitectura constitucional federal y republicana. En mi provincia, nacemos conociendo quién fue Estanislao López y su importancia. Sin embargo, a nivel nacional su figura y legado son muy poco conocidos. Esta ley viene a resarcir ese vacío”, afirmó.

La senadora también planteó que el reconocimiento busca incorporar la figura de López a una mirada más amplia sobre la construcción histórica de la Argentina.

“El Brigadier fue una figura fundamental para la historia argentina, y consideramos que su historia debe ser contada y reivindicada. La declaración busca recuperar su historia y que la misma no quede sólo en nuestra provincia, sino que todo el país amplíe su panteón cívico y que este represente la Argentina real y plural que somos”, señaló.

Finalmente, Losada destacó el respaldo transversal que tuvo el proyecto.

“La decisión logró el apoyo unánime de todos los bloques, demostrando la transversalidad y relevancia de la figura de Estanislao López”, cerró.

Quién fue Estanislao López

El reconocimiento nacional recupera la trayectoria de un dirigente que tuvo un papel decisivo en la historia política y militar del país durante las primeras décadas posteriores a la Revolución de Mayo.

Estanislao López gobernó Santa Fe durante 20 años, entre 1818 y 1838, y fue uno de los principales defensores de la autonomía provincial frente al poder central de Buenos Aires.

Su concepción política sostenía que las provincias debían conservar sus autonomías y, al mismo tiempo, construir una organización nacional bajo un sistema federal.

Uno de los principales hitos de su gobierno fue el Estatuto Provisorio de Santa Fe de 1819, considerado un antecedente temprano de organización constitucional en el territorio argentino. El texto incorporó principios vinculados con la soberanía popular, la representación política y la organización republicana del gobierno.

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Cepeda y la consolidación del federalismo

López también fue protagonista de la batalla de Cepeda de 1820, en la que las fuerzas federales encabezadas por él y Francisco Ramírez derrotaron al ejército del Directorio.

La victoria tuvo consecuencias políticas decisivas: provocó la caída del poder central del Directorio y contribuyó a consolidar la autonomía de las provincias.

A partir de entonces, López tuvo un papel central en la construcción de acuerdos entre las distintas jurisdicciones del territorio.

Durante su liderazgo, Santa Fe participó de tratados fundamentales como los del Pilar, Benegas y Cuadrilátero, además del Pacto Federal de 1831.

El Pacto Federal, uno de sus principales legados

El Pacto Federal de 1831 constituye uno de los principales vínculos entre la actuación política de López y la posterior organización constitucional de la Argentina.

El Brigadier fue uno de sus grandes impulsores y el acuerdo quedó posteriormente reconocido entre los “pactos preexistentes” mencionados por la Constitución Nacional de 1853.

López murió en 1838, quince años antes de la sanción de la Constitución Nacional, por lo que no llegó a presenciar la organización constitucional definitiva del país.

Su trayectoria quedó así vinculada con el proceso de construcción del federalismo que finalmente desembocaría en la Constitución de 1853.

De las luchas por la independencia a la defensa de la soberanía

La participación de López en la historia argentina comenzó desde muy joven. Integró la expedición al Paraguay comandada por Manuel Belgrano y posteriormente desarrolló una extensa carrera militar en el Litoral.

También mantuvo vínculos políticos con figuras centrales del proceso independentista. En 1819 participó junto a Belgrano en el Armisticio de San Lorenzo, en el contexto de las guerras civiles.

Ese acuerdo contribuyó a evitar la prolongación de enfrentamientos internos y permitió preservar fuerzas que resultaban importantes para el proceso de independencia.

También defendió la soberanía sobre Malvinas

Otro aspecto de la trayectoria de López que adquirió relevancia en el reconocimiento de su figura es su posición frente a la cuestión de las Islas Malvinas.

En 1831, tras el ataque de la nave estadounidense Lexington a Puerto Soledad, el gobierno santafesino manifestó su preocupación por lo ocurrido.

Luego de la ocupación británica de las islas, producida el 3 de enero de 1833, el gobierno de Santa Fe encabezado por López y Domingo Cullen formalizó el 25 de febrero de ese año dos notas de protesta ante las autoridades de Buenos Aires.

En esos documentos, López cuestionó la ocupación británica y vinculó la defensa de la soberanía territorial con la necesidad de consolidar una organización nacional capaz de afrontar las presiones de las potencias extranjeras.

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Un reconocimiento que trasciende a Santa Fe

Con la sanción del Senado, la figura del Brigadier General Estanislao López incorpora ahora oficialmente el reconocimiento de Héroe Nacional.

Para Santa Fe, se trata de una reivindicación de una figura profundamente vinculada con su historia política e institucional. Para sus impulsores, el objetivo es que ese legado también sea conocido y estudiado en el resto del país.

La declaración pone en primer plano su participación en la defensa de la autonomía provincial, la construcción del federalismo, los pactos interprovinciales y los antecedentes constitucionales que contribuyeron al proceso de organización nacional.

Así, a más de 180 años de su muerte, Estanislao López suma un reconocimiento nacional a una trayectoria que Santa Fe reivindica desde hace generaciones como parte de su identidad y de la historia política argentina.