El Brigadier Estanislao López y Malvinas: la carta que reconstruyó cómo se conoció la usurpación de 1833

Un documento conservado en Tucumán aporta detalles sobre la ocupación británica de las islas. En diálogo con UNO Santa Fe, el director del Archivo Histórico tucumano, Javier Critto, contó qué dice la carta.

El documento conservado en Tucumán aporta detalles sobre la ocupación británica de las islas.

La figura del brigadier Estanislao López volvió a ocupar el centro de la escena histórica santafesina tras la decisión del Congreso en los últimos días de incorporarlo al listado de héroes nacionales.

En ese contexto, un documento conservado en el Archivo Histórico de Tucumán permite recuperar un episodio clave de la historia de Malvinas y ponerlo en relación con uno de los primeros posicionamientos de López frente a la ocupación británica.

Documento encontrado

Se trata de una carta enviada por Juan Ramón Balcarce al gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, en enero de 1833. El documento fue encontrado recientemente durante tareas de conservación y digitalización en el Archivo Histórico de esa provincia y reconstruye con particular detalle cómo se produjo la ocupación de las islas.

Javier Critto, director del Archivo Histórico de Tucumán, explicó en diálogo con La Mañana de UNO 106.3 que el hallazgo se produjo cuando uno de los integrantes del equipo analizaba documentación correspondiente a la gobernación de Heredia.

LEER MÁS: Un reconocimiento histórico para Santa Fe: el Brigadier Estanislao López fue declarado Héroe Nacional

“Estábamos hace dos o tres semanas haciendo trabajos de conservación y digitalización en el Archivo Histórico de la provincia y un miembro del equipo, Guillermo Dear, analizando los tomos de 1833 sobre la gobernación de Alejandro Heredia, le llamó la atención la palabra Malvinas en una nota”, relató.

A partir de allí descubrieron que se trataba de una comunicación de Balcarce a Heredia. “Efectivamente, una carta de Juan Ramón Balcarce a Alejandro Heredia, donde le informaba la usurpación de las Islas Malvinas, no día por día, sino hora por hora, cómo había sido”, explicó Critto.

La carta comienza a reconstruir los acontecimientos del 2 de enero de 1833. Según relató el historiador, ese día, a las 15, fue avistada la corbeta británica Clio. La embarcación exigió el retiro de la guarnición y de la población argentina que se encontraba en las islas.

El comandante argentino José María Pinedo rechazó el pedido. “A las 4 de la tarde ya le llega la intimación por escrito. Pinedo manda una comisión a la Clio para que vayan a tratar de convencer al capitán inglés para que no lo haga y no son recibidos”, contó Critto.

Al día siguiente se produjo el desembarco británico. “El 3 de enero de 1833, a las 6 de la mañana, Pinedo se va a hablar con el comandante británico. Tiene una entrevista. Le dice que tiene una orden de su majestad para tomar las islas”, señaló.

Tres horas después, la ocupación quedó consumada. “A las 9 de la mañana bajan dos o tres botes con soldados ingleses y definitivamente toman las islas y hacen esta usurpación de nuestra tierra”, afirmó.

El Brigadier Estanislao López, héroe nacional

El documento resulta especialmente significativo para Santa Fe porque permite recuperar el contexto en el que Estanislao López expresó su posición frente a la ocupación de Malvinas. El brigadier, por entonces gobernador de la provincia, fue uno de los primeros mandatarios provinciales en condenar la usurpación británica.

La relevancia de aquella posición cobra una nueva dimensión a partir del reciente reconocimiento de López como héroe nacional. Para Critto, ese tipo de reivindicaciones permite recuperar el papel que tuvieron los protagonistas de las distintas provincias en la construcción de la historia argentina.

“Es muy bueno que cada provincia empiece a exaltar los héroes de cada provincia. Nosotros tuvimos muchísimos héroes en cada una de las provincias”, sostuvo.

En ese sentido, el director del Archivo Histórico de Tucumán destacó la necesidad de volver sobre esas figuras y sobre los documentos que permiten reconstruir sus actuaciones.

“Por ahí es como que se van olvidando de esos grandes héroes que hicieron tanto por nuestra patria, tanto por nuestras provincias, que derramaron sangre, que pelearon unas y mil batallas”, señaló. Y agregó: “Está muy bueno esto, que reivindiquemos a estos héroes que hicieron tan grande a nuestra patria”.

La carta

"Pinedo emprendió el regreso después de la ocupación y llegó a Buenos Aires el 15 de enero. Allí comunicó lo sucedido y comenzaron las gestiones diplomáticas. El 17 de enero hubo una respuesta del representante británico y el 22 el gobierno de las Provincias Unidas realizó una protesta formal por la ocupación.Todo esto que le estoy narrando está en la carta”, remarcó Critto.

Dos días después, Balcarce envió su comunicación a Heredia. El documento, por lo tanto, permite reconstruir con pocos días de diferencia cómo el episodio ocurrido en las islas comenzó a ser conocido en distintos puntos del territorio.

La carta también menciona un antecedente ocurrido un año antes, cuando Estados Unidos había atacado la guarnición existente en las islas y tomado prisioneros entre la población argentina.

“Así como ahora le estaban usurpando las Islas Malvinas, un año antes Estados Unidos había ido y había atacado la guarnición que había en la isla”, explicó Critto. El Archivo Histórico de Tucumán continúa buscando documentación relacionada con aquel episodio.