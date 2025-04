Grave denuncia: un chofer de una app de viajes fue acusado de acosar a una menor de 16 años rumbo a la escuela

Detalles de la denuncia

Según contó Jesús, su hija solicitó un coche a través de una aplicación de viajes para ir desde La Vuelta del Paraguayo hasta la escuela Pizarro. Subió al vehículo y el conductor comenzó el viaje haciendo el recorrido por detrás de la Estación Belgrano. Sin embargo, en un movimiento brusco dobló en contra mano en dos oportunidades en las calles Domingo Silva y en Iturraspe. “Todo ese camino le iba diciendo ´vos sos una princesa´, ´qué linda que sos´, ´yo busco modelos y trabajo con modelos´, ´vos sos una chica muy linda te va a gustar donde yo vivo´“, manifestó el padre. “Él le decía que no se ponga nerviosa y que esté tranquila”, agregó.

Su hija entró en alerta pero al llegar a avenida General Paz, logró ubicarse en tiempo y espacio, y le advirtió al chofer que si no la llevaba a la escuela se iba a bajar del auto.

“Cuando llega a General Paz, que ahí si conoce la zona, destraba la puerta del auto y le advierte que iba a tirarse del vehículo en movimiento si no la llevaba a la escuela", subrayó el padre y continuó agregando: "Él le dice ´no te tirés, tranquila princesa, cálmate, yo te voy a llevar a tu lugar´”.

“Dobla en General Paz y Pedro Ferré, va hasta la escuela y le dice ´viste princesa que yo te iba a traer, yo te voy a cuidar´. Ella baja rápido, lo llama a un compañero porque él se da cuenta que estaba nerviosa. Le hace la transferencia y el tipo se va“, siguió con su relato.

Finalmente la menor se comunicó con el padre para preguntarle si al mediodía la iba a retirar de la escuela. "En ese momento le digo que no, sin saber lo que había pasado, y ella me dice que el profesor le comunicó que un hombre fue a buscarla“, advirtió el padre. Esto sucedió un par de horas después de que el conductor de la aplicación de viajes dejó a la menor en la escuela.

Jesús expresó la firme sospecha que fue el mismo conductor quién llamó a la institución diciendo que iba a retirar a la menor.

Datos del conductor del vehículo y una respuesta sorprendente

Tras el violento episodio, el padre obtuvo los datos del conductor del vehículo a través de la aplicación de viajes y radicó la denuncia en la Estación Centro. Luego de eso, llamó al acusado y se sorprendió con la respuesta que quedó grabada. “Yo lo llamo por teléfono al tipo y le digo que tengo que hablar con él porque tengo una situación y lo quiero aclarar. Yo identifico a la persona por la transferencia. Me contesta: ´Ah yo tengo muchas denuncias de estas. Mañana te van a llamar mis abogados, yo soy inimputable´”.

“Él me dice que los abogados se van a comunicar, si querés una retribución económica, arréglalo con ellos. Yo soy inimputable, tengo 65 años, vos no podés pegar porque soy un hombre mayor y no puedo ir preso”, reveló lo que le expresó el presunto acosador.

“Yo no puedo dejar pasar esto. Es mi hija y no es una pavada”, cerró el dramático relato el padre de la menor de edad. .