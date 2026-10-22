Inseguridad en Punta Norte: vecinos advierten que caminar hasta las paradas de colectivos los expone a robos y reclaman más policías

Vecinos se manifestaron en Malaver y Azopardo por los delitos durante la madrugada. Denuncian robos de cables, medidores y herramientas, y alertan por el hartazgo en el barrio.

Inseguridad en Punta Norte. Vecinos protestaron por robos recurrentes durante la madrugada, exigiendo más policía.

La inseguridad volvió a generar un fuerte reclamo en barrio Punta Norte , en el norte de la ciudad de Santa Fe. Cansados de los reiterados robos, vecinos se manifestaron en la esquina de Malaver y Azopardo para exigir mayor presencia policial y medidas de prevención, especialmente durante la madrugada.

Los habitantes aseguran que los delitos se repiten durante la noche y que la situación afecta tanto a las viviendas como a quienes deben caminar por el barrio para ir a trabajar o estudiar. “No se puede vivir, estamos totalmente abandonados”, expresaron durante la protesta.

Denuncian robos durante la madrugada

Los vecinos señalaron que los hechos se registran principalmente entre las 2 y las 4 de la mañana, cuando consideran que hay menos presencia policial.

“Todas las madrugadas los chicos de lo ajeno hacen el recorrido. Primero robaban cables, ahora te sacan la tapita del agua, la llave, los medidores de luz, los cestos de basura, lo que se te ocurra”, relató una vecina.

LEER MÁS: Barrio Punta Norte: cayeron presos tres violentos tiratiros tras disparar con un arma de fuego y resistirse a la Policía

También denunciaron la sustracción de garrafas, herramientas y otros elementos de las viviendas. “Nos despertamos y falta una garrafa, faltan herramientas, una escalera, ropa. No se puede vivir”, describió otra de las manifestantes.

Además de las pérdidas económicas, advirtieron que el robo de medidores y cables puede dejar a las familias sin servicios esenciales. Una vecina contó que una mujer de la zona sufrió la sustracción de un medidor eléctrico y, después de afrontar los gastos para recuperar el suministro, volvió a ser víctima de otro robo.

“El reclamo es a las autoridades, porque lo que está faltando es prevención en los barrios del norte”, sostuvo.

Trabajadores y estudiantes, expuestos a los robos

Otro de los reclamos estuvo relacionado con el transporte público. Los habitantes señalaron que la cobertura de colectivos los obliga a caminar varias cuadras para llegar a las paradas, lo que aumenta la exposición a robos, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

“La gente que trabaja y espera el colectivo tiene que caminar cuadras para tomarlo y es presa de robos permanentemente. También los chicos que van a la escuela”, explicó una vecina.

Por eso, pidieron que se refuerce la seguridad y que se mejore el recorrido del transporte urbano para que las unidades ingresen al barrio.

“Necesitamos urgente seguridad, que se ocupe la Provincia y que entre el colectivo al barrio”, reclamaron.

Cuestionan la falta de patrullajes y respuestas

Durante la manifestación, los vecinos cuestionaron la presencia policial en la zona. Aseguraron que los móviles circulan principalmente durante el día, mientras que los robos se producen en horarios en los que no advierten suficiente vigilancia.

LEER MÁS: Prisión perpetua para el autor del femicidio de Vanesa Troncoso en barrio Punta Norte

También expresaron su malestar por la falta de respuestas después de realizar las denuncias. “Hacemos las denuncias, pero no tenemos ningún tipo de respuesta, ni de parte de la Policía ni de Seguridad de la Provincia”, sostuvieron.

El hartazgo y el temor a que haya violencia

La preocupación de los vecinos no se limita a las pérdidas materiales. Durante la protesta, algunos advirtieron que la reiteración de los hechos y la falta de respuestas pueden aumentar la tensión y llevar a que habitantes del barrio intenten actuar por su cuenta.

“Los hechos están empujando a que muchos vecinos tomen resoluciones por su cuenta”, expresó un hombre que aseguró haber sufrido robos en su vivienda.

El vecino también manifestó su temor ante la posibilidad de que el hartazgo derive en situaciones de mayor gravedad. “El temor mío es que lamentablemente el mismo vecino tome por cuenta propia lo que es el área de seguridad. Va a llegar el momento en que el hartazgo lleve a mucho más”, alertó.

Los habitantes de Punta Norte reclamaron una intervención urgente de las autoridades, con mayor presencia policial durante la madrugada, prevención sostenida y respuestas a las denuncias. También insistieron en la necesidad de mejorar el transporte público para reducir los riesgos que enfrentan trabajadores y estudiantes.

“Es un barrio de día y otro de noche. No se puede vivir así”, resumió una de las manifestantes.