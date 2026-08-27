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Barrio Punta Norte: cayeron presos tres violentos tiratiros tras disparar con un arma de fuego y resistirse a la Policía

Sucedió en las primeras horas de la madrugada de este jueves. Uno de ellos fue sorprendido con un pistolón cargado durante un patrullaje, mientras que los otros dos opusieron una violenta resistencia a la actuación de los policías.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de agosto 2026 · 10:24hs
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Tres violentos tiratiros fueron detenidos en la madrugada en barrio Punta Norte. A uno de ellos se le secuestró un pistolón 

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Tres violentos tiratiros fueron detenidos en la madrugada en barrio Punta Norte. A uno de ellos se le secuestró un pistolón 

Durante la madrugada de este jueves, pasadas las 2.40, efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) de la Policía de Santa Fe que patrullaban la zona asignada, observaron a tres hombres reunidos sobre calle Diez de Andino al 6600, en el barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe.

En ese momento, los agentes escucharon un disparo de arma de fuego. Al dirigirse hacia el grupo, los tres hombres emprendieron la huida hacia el oeste por la misma calle. Durante la persecución, los policías observaron que uno de ellos llevaba un arma de fuego.

Persecución, resistencia y aprehensión

Los efectivos lograron darles alcance y, luego de una resistencia opuesta en el ingreso a una vivienda, consiguieron aprehender a los tres hombres. Los detenidos fueron identificados como G. N. L., de 32 años; L. S. D., de 37 años, y L. F. M., de 33 años.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un arma de fuego y varios cartuchos. Posteriormente constataron que el arma se encontraba en buen estado de conservación y funcionamiento y que era apta para el disparo.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia

Los agentes comunicaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron el procedimiento al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que los tres hombres continuaran privados de su libertad, fueran trasladados para una revisión física en Medicina Legal, identificados y posteriormente alojados en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación delictiva provisoria quedó establecida como abuso de arma de fuego de uso civil para uno de los aprehendidos, mientras que los otros dos fueron imputados provisoriamente por resistencia a la autoridad.

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Punta Norte presos tiratiros
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