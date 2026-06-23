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Prisión perpetua para el autor del femicidio de Vanesa Troncoso en barrio Punta Norte

Mario Andrés Cena, de 36 años y cuñado de la víctima, admitió su responsabilidad en el crimen cometido en septiembre de 2024 en la ciudad de Santa Fe. La condena fue impuesta en un juicio abreviado.

23 de junio 2026 · 17:45hs
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Prisión perpetua para el autor del femicidio de Vanesa Troncoso en barrio Punta Norte

Prisión perpetua para el autor del femicidio de Vanesa Troncoso en barrio Punta Norte

La Justicia santafesina condenó a prisión perpetua a Mario Andrés Cena, de 36 años, por el femicidio de Vanesa Troncoso, cometido en septiembre de 2024 en una vivienda del barrio Punta Norte de la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada este martes por un tribunal integrado por el juez Octavio Silva y las juezas Susana Luna y Rosana Carrara, en el marco de un juicio abreviado. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Laura Gerard, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras conocerse el fallo, Gerard sostuvo que la pena impuesta es "acorde a la extrema gravedad del hecho" y señaló que los familiares de la víctima fueron informados sobre la resolución judicial y manifestaron su conformidad con lo acordado.

El crimen

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la tarde del 7 de septiembre de 2024 en una vivienda ubicada en la intersección de Pasaje José Doldán y Arenales, donde residía la víctima. En ese momento, Cena mantenía una relación de pareja con una hermana de Troncoso.

Según acreditó la Fiscalía, el condenado se presentó en el domicilio, abusó sexualmente de la mujer y luego la asesinó mediante asfixia. La fiscal remarcó que el agresor se aprovechó de una situación de extrema vulnerabilidad, ya que no había personas cerca que pudieran auxiliar a la víctima pese a sus pedidos de ayuda.

La investigación también determinó que, después de cometer el crimen, Cena incendió un colchón sobre el que se encontraba el cuerpo con la intención de ocultar lo sucedido y encubrir su accionar.

La investigación

Varios vecinos observaron al ahora condenado retirarse de la vivienda a bordo de una motocicleta. Poco después, ingresaron al inmueble por sus propios medios, encontraron a Troncoso sin vida y dieron aviso a las centrales de emergencia 911 y 107.

En el marco del proceso judicial, Cena reconoció su responsabilidad penal como autor del femicidio, aceptó la pena de prisión perpetua y prestó conformidad al procedimiento abreviado junto con su defensa.

Con la homologación del acuerdo por parte del tribunal, el hombre quedó condenado a la máxima pena prevista por el Código Penal para este tipo de delitos.

Vanesa Troncoso femicidio Punta Norte
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