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La crecida del Paraná llegó a la costa de Monte Vera y mantiene en alerta el monitoreo del río

La suba del nivel del río ya se observa en la costa del departamento La Capital y también se refleja en la Laguna Setúbal, con grandes acumulaciones de camalotes. El INA prevé que el Paraná alcance los 4,92 metros en Santa Fe el 3 de noviembre, aunque las lluvias en la cuenca pueden modificar el pronóstico.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de octubre 2026 · 13:23hs
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Crecida del Paraná. El río avanza sobre la costa de Monte Vera y acumula camalotes en la Laguna Setúbal.

Crecida del Paraná. El río avanza sobre la costa de Monte Vera y acumula camalotes en la Laguna Setúbal.

La crecida del río Paraná comienza a hacerse visible en distintos puntos de la región. En Monte Vera, departamento La Capital, el agua avanzó sobre sectores de la costa, mientras que en la Laguna Setúbal se observa la llegada y acumulación de camalotes y vegetación flotante.

El aumento del nivel modifica el paisaje ribereño y vuelve a poner el foco en la evolución del río durante las próximas semanas. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná mantiene una tendencia ascendente en el tramo de Santa Fe y Paraná, aunque las estimaciones más recientes muestran un crecimiento más moderado que el previsto días atrás.

Qué altura alcanzaría el Paraná en Santa Fe

El último pronóstico hidrométrico del INA prevé que el nivel del río en el puerto de Santa Fe llegue a 4,56 metros el martes 27 de octubre y alcance los 4,92 metros el martes 3 de noviembre.

LEER MÁS: El río Paraná tocó los cuatro metros en Santa Fe y el INA prevé que siga creciendo hasta noviembre

La estimación representa una revisión a la baja frente al pronóstico difundido a mediados de octubre, que ubicaba al Paraná en 5,16 metros para el 27 de octubre. Sin embargo, el escenario continúa sujeto a cambios y dependerá, entre otros factores, de las precipitaciones y los aportes de agua que lleguen desde distintos sectores de la cuenca.

Las lluvias registradas y previstas en el norte de la cuenca pueden incidir en la evolución de la onda de crecida. Por eso, las alturas proyectadas deben tomarse como estimaciones que pueden modificarse con las próximas actualizaciones del organismo.

La Laguna Setúbal, con acumulación de camalotes

La suba del Paraná también se refleja en la Laguna Setúbal, donde se observan grandes acumulaciones de vegetación flotante. El fenómeno se intensifica con el crecimiento del río y puede generar dificultades para la navegación y el ingreso de embarcaciones en algunos sectores.

En los últimos días ya se habían registrado embalsados de camalotes entre el Puente Colgante y el viaducto Oroño, además de acumulaciones en el área portuaria de Santa Fe. La presencia de estas masas de vegetación forma parte de los efectos visibles de la creciente y requiere seguimiento por su impacto en las actividades náuticas y deportivas.

LEER MÁS: Crecida del río Paraná: aceleran la instalación de un segundo centro de asistencia a evacuados en Alto Verde

Cuáles son los niveles de alerta y evacuación en Santa Fe

En el puerto de la ciudad de Santa Fe, el nivel de alerta está establecido en 5,30 metros, mientras que el nivel de evacuación se ubica en 5,70 metros.

La proyección de 4,92 metros para el 3 de noviembre permanece por debajo de ambas referencias. No obstante, la tendencia ascendente mantiene la importancia del monitoreo de las alturas, especialmente en las zonas ribereñas y en los sectores que pueden verse afectados por el avance del agua.

La evolución del Paraná durante el cierre de octubre y el comienzo de noviembre dependerá de cómo se comporten las lluvias en la cuenca y de los caudales que continúen llegando desde aguas arriba. Mientras tanto, la crecida ya deja señales visibles en la costa de Monte Vera y en la Laguna Setúbal.

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