"La esquina de la muerte": tras décadas de reclamos, vecinos de Bº Ciudadela exigen lomas de burro para prevenir una tragedia

Los residentes presentaron una nueva nota ante la Municipalidad para pedir reductores de velocidad en dos cruces peligrosos. Aseguran que los accidentes se repiten desde hace más de 30 años y recuerdan que el apodo de una de las esquinas surgió tras un siniestro ocurrido en 1996.

"Esquina de la muerte". Residentes exigen reductores de velocidad en cruces peligrosos de Bº Ciudadela tras décadas de accidentes.

Vecinos de barrio Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe, volvieron a reclamar medidas para prevenir accidentes de tránsito en dos de las intersecciones más peligrosas de la zona. Presentaron una nota formal ante la Municipalidad para solicitar la colocación de lomas de burro en Saavedra y Martín Zapata, reconocida como la "esquina de la muerte" , y en Saavedra y Agustín Delgado, donde denuncian que los siniestros se repiten desde hace años.

En diálogo con UNO Santa Fe , Leo, uno de los vecinos que impulsa el pedido, explicó que la preocupación se mantiene desde hace décadas y que ya realizaron petitorios, juntadas de firmas y distintas presentaciones ante las autoridades, sin conseguir la instalación de reductores de velocidad.

“Lamentablemente estamos pasando por un momento difícil, que esto viene de hace tiempo. Tenemos un problema que es sobre la vial, que es mucho accidente que se está dando en Agustín Delgado y Saavedra, Martín Zapata y Saavedra y Quintana y San Lorenzo”, señaló.

Según explicó, esas arterias son utilizadas por conductores que llegan desde distintos sectores de la ciudad, lo que genera una circulación constante. También cuestionó las conductas al volante y la falta de respeto por las normas de tránsito.

La “esquina de la muerte” y un accidente reciente

Entre los puntos que más preocupan a los residentes se encuentra la intersección de Martín Zapata y Saavedra, conocida en el barrio como la “esquina de la muerte”. Según relató Leo, el apodo surgió en 1996, después de un accidente de gravedad ocurrido en ese cruce.

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“Esto viene desde el año 96, que fue el día que se le puso a la esquina esa la esquina de la muerte por un accidente muy grave que hubo y de ahí quedó ese mote de esa esquina del barrio como la esquina de la muerte”, recordó.

La preocupación volvió a intensificarse tras un siniestro ocurrido el mes pasado, en el que una joven sufrió una fractura expuesta. A raíz del impacto, la conductora sufrió heridas graves en las extremidades superiores e inferiores y debió ser trasladada de urgencia por el servicio de emergencias al hospital José María Cullen. Para los vecinos, el episodio volvió a evidenciar los riesgos que representa la circulación vehicular en esa intersección.

“Tristemente hemos sufrido un accidente hace unos días atrás que una chica sufrió fractura, expuesta, todo y bueno, gracias a Dios no terminó una muerte”, expresó Leo.

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Más de 30 años de reclamos sin una solución

Celia, otra residente de Ciudadela, aseguró que los accidentes y los pedidos de intervención municipal forman parte de la vida cotidiana del barrio desde hace décadas.

“32 años hace que estamos acá viendo accidentes continuamente y haciendo reclamos para que pongan algo o un semáforo o algún reductor de velocidad y no lo logramos”, manifestó.

La vecina también cuestionó la falta de respuestas que, según afirmó, recibieron durante ese tiempo: “No, nunca, jamás vinieron, nunca hicieron nada. Hacemos los reclamos y no pasa nada”.

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Ante ese escenario, los residentes renovaron el pedido para que el municipio evalúe la instalación de lomas de burro y otras medidas que permitan reducir la velocidad de los vehículos y mejorar la seguridad en los cruces señalados.

El pedido a los conductores: “Que la gente baje un cambio”

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, los vecinos también hicieron un llamado a los conductores para que circulen con mayor precaución y respeten los límites de velocidad.

“Estaría bueno que, si Dios quiere, la gente también baje un cambio con el tema de la velocidad. Es una locura también cómo maneja la gente”, planteó Leo.

Para los residentes, la solución requiere tanto medidas concretas de seguridad vial como un cambio de conducta de quienes transitan por el barrio.

“No solamente un reclamo al municipio, es un reclamo también de todos los vecinos, sino también es un pedido de que la vida también vale, y vale mucho, no solamente la de uno, sino también la del otro”, concluyó.