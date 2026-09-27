Fin de semana crítico en Santa Fe: 10 accidentes dejaron 12 personas hospitalizadas en menos de 24 horas

La seguidilla comenzó el sábado a la mañana y se extendió hasta el domingo. Hubo choques y derrapes de motos en distintos puntos de la ciudad, con intervención del SIES 107.

Fin de semana crítico. Se registraron 10 accidentes de tránsito en menos de 24 horas en Santa Fe.

Las calles de la ciudad de Santa Fe registraron una intensa seguidilla de siniestros viales entre la mañana del sábado 26 de septiembre y las primeras horas del domingo 27. En menos de 24 horas se contabilizaron 10 accidentes de tránsito que dejaron 12 personas asistidas y trasladadas a distintos centros de salud .

El balance surge de los informes policiales, los servicios de emergencia y los ingresos registrados en hospitales locales. La mayoría de los episodios involucró a motociclistas y se produjo tanto en avenidas de alta circulación como en calles de distintos barrios de la capital provincial.

Una mañana que comenzó con un choque entre motos

El primer episodio ocurrió a las 8 del sábado, en la intersección de San José y Azcuénaga, donde colisionaron dos motocicletas.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 32 años fue trasladada por el SIES 107 al Hospital Iturraspe. Allí recibió atención médica por traumatismos leves y quedó en observación.

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La seguidilla continuó durante la tarde. A las 15:15, un hombre de 33 años debió ser asistido luego de derrapar con su motocicleta en Padre Quiroga y Mendoza.

Apenas 25 minutos después, otro derrape ocurrió en avenida Aristóbulo del Valle y French. En este caso, dos hombres, de 74 y 51 años, requirieron asistencia y fueron trasladados por una unidad de emergencias.

Bulevar Pellegrini y Francia, otro punto de concentración

Uno de los sectores que concentró dos siniestros en pocos minutos fue la intersección de bulevar Pellegrini y Francia.

A las 16:30, un choque entre un automóvil y una motocicleta dejó lesionado a un hombre de 31 años, quien fue trasladado para recibir atención médica.

Solo cinco minutos después, a las 16:35, se produjo otro accidente de características similares en el mismo sector. Una joven debió ser derivada de urgencia por una ambulancia del SIES 107.

La sucesión de siniestros continuó a las 17:10 en 12 de Infantería y Gaboto, donde un automóvil chocó con un birrodado y un hombre de 37 años resultó lesionado.

Más tarde, a las 21:25, los servicios de emergencia intervinieron en avenida Presidente Perón e Iturraspe. Allí una joven de 27 años fue asistida luego de impactar con el rodado en el que circulaba contra un automóvil.

La seguidilla continuó durante la madrugada

Los siniestros viales no se detuvieron con el cierre del sábado y continuaron durante las primeras horas del domingo.

A las 4, un hombre de 32 años ingresó por sus propios medios a un centro asistencial después de sufrir una caída con su motocicleta en Juan de Garay y Estrada.

A las 5:35, un adolescente de 15 años debió ser asistido tras protagonizar un derrape en Estanislao Zeballos y Facundo Zuviría.

El último episodio del balance ocurrió a las 6:30, cuando dos motocicletas chocaron en Urquiza y La Rioja, en pleno centro santafesino.

El impacto dejó lesionadas a dos personas, de 26 y 45 años, que fueron trasladadas en distintas unidades del SIES 107 para recibir atención médica.