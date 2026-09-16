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Peligro vial en Bº Los Hornos: otro grave accidente en "la esquina de la muerte" reavivó el pedido de reductores de velocidad

Tras un violento choque entre un camión y una moto en la esquina de Saavedra y Martín Zapata, que dejó a una mujer hospitalizada, los vecinos del barrio exigen la instalación de semáforos y reductores de velocidad. Aseguran que presentan petitorios y firmas desde hace dos años sin obtener respuestas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

16 de septiembre 2026 · 10:31hs
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Peligro vial en Bº Los Hornos: otro grave accidente en la esquina de la muerte reavivó el pedido de reductores de velocidad

Peligro vial en Bº Los Hornos: otro grave accidente en "la esquina de la muerte" reavivó el pedido de reductores de velocidad

La alarma volvió a encenderse en el sector sur de barrio República de Los Hornos. Vecinos y comerciantes de la zona expresaron su profunda preocupación ante la incesante seguidilla de siniestros viales registrados en las arterias principales del vecindario, muchos de los cuales involucran a automóviles y motocicletas.

El reclamo central exige la rápida intervención del municipio para implementar medidas de seguridad vial, como lomos de burro y semaforización en intersecciones críticas.

LEER MÁS: Grave accidente en barrio Los Hornos: dos jóvenes heridos y crecen las quejas por la "esquina de la muerte"

El episodio más reciente ocurrió este lunes por la mañana, cerca de las 9, en el cruce de Saavedra y Martín Zapata, donde un camión embistió violentamente a una motocicleta guiada por una mujer. A raíz del impacto, la conductora sufrió heridas graves en sus extremidades superiores e inferiores, por lo que debió ser derivada de urgencia por el servicio de emergencias al hospital José María Cullen.

"La esquina de la muerte"

En diálogo con UNO Santa Fe, los habitantes del barrio indicaron que las esquinas que acumulan mayor peligrosidad son Agustín Delgado y Saavedra, Agustín Delgado y San Lorenzo, y de manera prioritaria Martín Zapata y Saavedra, punto bautizado históricamente por los propios residentes como "la esquina de la muerte" debido a la recurrencia de colisiones fatales y de gravedad.

"Lamentablemente estamos viendo muchos accidentes. En Martín Zapata y Saavedra hubo una tragedia muy fuerte en el año 96 o 97 entre un colectivo y un auto, y desde entonces esa esquina quedó marcada. Falta educación vial pero también obras que obliguen a frenar", indicaron.

Dos años de gestiones, firmas y falta de respuestas

El diagnóstico presentado por los frentistas de República de Los Hornos incluye los siguientes puntos clave:

Petitorios archivados: desde hace al menos dos años, los vecinos recolectan firmas y presentan notas formales ante la Municipalidad solicitando la colocación de un reductor de velocidad en la esquina de Saavedra y Martín Zapata, sin haber obtenido soluciones concretas hasta la fecha.

Arterias con alto flujo vehicular: Martín Zapata funciona como una vía de conexión longitudinal que atraviesa la zona de punta a punta, mientras que por Agustín Delgado circula el transporte urbano de pasajeros, lo que genera un caudal constante de vehículos a elevada velocidad.

Propuestas concretas: la comunidad solicita la colocación urgente de semáforos, lomos de burro o señalización de prioridad de paso para evitar que sigan ocurriendo siniestros con heridos graves.

Los Hornos esquina muerte respuesta accidentes
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