"Le partieron el corazón con una chuza", dijo la hija del verdulero atacado a puñaladas

"Es un dolor impresionante el que sentimos porque mi papá es un laburante de toda la vida y que venga alguien así, a arruinarle la existencia, no solo a él sino a toda la familia, por nada, ya que no sabemos siquiera qué pasó. Él se cuidaba siempre, hay medidas de seguridad por todos lado, pero no le sirvió de nada", agregó sobre lo ocurrido ante las consultas de la prensa que se hizo presente en el lugar.

El verdulero fue apuñalado en el corazón

Entre lágrimas, Patricia afirmó sobre su papá: "Le partieron el corazón con una chuza y ahora su estado no es bueno. Se encuentra en estado crítico y en coma en la terapia del Hospital Cullen. Debieron partirle el tórax para repararle la herida que le produjo la chuza, que lo atravesó de lado a lado".

Por otro lado y entre el lamento de esperar por el restablecimiento de su papá en este momento, solicitaron que si hay testigos o alguien que pueda aportar datos se acerque a la dependencia policial.

En tanto Fabián, su hermano, agregó: "Si bien mi papá tiene 80 años y podría estar tranquilo en su casa, si le cerrábamos la verdulería se moría. Es más, sabemos que si sale de esta de seguro vuelve a la verdulería".

Sobre la modalidad de trabajo de Hugo destacó: "Cerraba cuando lo hacía el supermercado, igualmente le decíamos que no se quede hasta tan tarde por la situación de inseguridad que se vive en estos tiempos", y concluyó: "Lo que más lamento es que si agarran al delincuente, seguro al otro día sale como si nada".

