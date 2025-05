Impulsan en Santa Fe una ley de cine para fomentar la producción audiovisual

Entre sus ejes principales se destacan la creación de un fondo de fomento para la producción audiovisual santafesina, la organización de un festival con mercado internacional, el desarrollo de un archivo para la preservación de las obras locales y la reactivación de salas en distintos puntos de la provincia.

En diálogo con La Capital, el cineasta David Eira Pire, uno de los principales impulsores de la normativa, dio detalles sobre su propósito y su urgencia. “El proyecto surgió desde la industria audiovisual, desde la gente de las cámaras productoras, de las organizaciones, de los técnicos y demás. Nosotros le llamamos comunidad audiovisual santafesina”, explicó el rosarino. “Lo escribimos primero Rubén Plataneo y yo pero después participó mucha gente, muchos asesores, muchos diputados. Fue una construcción colectiva”, subrayó Pire.

El entrevistado detalló que se trata de un proyecto “súper avanzado en comparación con otras leyes de cine del país”. Esto tiene que ver con que “llega bastante más tarde, y también con que hicimos una lectura de lo que pasa nacionalmente con las leyes de cine”, destacó.

¿Qué propone la ley de cine provincial?

El proyecto de ley audiovisual provincial contempla la creación de un fondo específico de fomento que permite motorizar la producción audiovisual en la provincia. Además, se prevé la organización de un festival internacional con mercado y la creación de un archivo audiovisual provincial para la conservación de las obras.

“La idea es poder traer inversiones a la provincia, generar una industria, generar trabajo y generar contenidos culturales y con una mirada propia de la provincia”, explicó. “Es un proyecto que necesita un fondo para motorizarlo", agregó el entrevistado. Para hacerlo posible, el proyecto plantea una herramienta concreta: en diciembre de 2024, la provincia sancionó una reforma tributaria que habilita el cobro de ingresos brutos a las plataformas digitales, como Netflix, Amazon o Spotify.

“Ese aporte estatal nosotros hace dos años no sabíamos dónde estaba, pero ahora tenemos bien en claro de dónde puede salir porque el año pasado, en diciembre de 2024, se aprobó la ley impositiva en Santa Fe”, relató Pire. Y agregó: "Esa reforma tributaria ya le puede cobrar ingresos brutos a las plataformas. En realidad a todas las aplicaciones, a Uber, a Spotify, nosotros apuntamos puntualmente a que el ingreso bruto se cobre a las plataformas audiovisuales, Amazon, Netflix y demás". El impuesto estaría dirigido hacia la producción audiovisual y al incentivo de la industria audiovisual santafesina.

Más allá de los recursos económicos, el proyecto se fundamenta también en la necesidad de tener reglas claras que permitan planificar a largo plazo. “Es una ley que se acomoda bien en el mercado. A ver, es básico, para desarrollar una industria necesitás ciertas reglas estables que permitan invertir a largo plazo. Aunque cambien los gobiernos, se busca que haya ingresos pero también que se vaya adaptando a cómo va evolucionando el mercado. Entonces, por eso es tan importante que esté por ley y no por una decisión de los gobiernos de turno.”

Pire subrayó: “Hace falta una ley de cine que piense la producción audiovisual como una industria, que así lo es en el mundo, que genera riqueza y necesita una inversión inicial para motorizarla”.

¿Por qué es necesaria la ley de cine provincial?

Para quienes impulsan la ley, la necesidad de normativa no es nueva, pero el actual contexto nacional la vuelve más urgente. “Al paralizarse el Incaa, se agudiza mucho más la necesidad”, sostuvo Pire.

En esta misma línea, el representante del sector comentó que Santa Fe es de las pocas provincias que aún no tiene ley de cine. De todas formas, advirtió que las leyes existentes en otras provincias a veces “son obsoletas y no generan una industria por sí solas, porque no fueron bien pensadas por la industria”. En este caso, el proyecto de ley presentado en Cámara de diputados fue pensado en ese sentido y teniendo en cuenta las experiencias de otras provincias.

“No hay forma de que se produzca cine en ningún país si no hay un incentivo estatal. Pasa en todo el mundo. Un ejemplo grande es Estados Unidos, hay más de 30 estados que tienen incentivos estatales para producción, porque quieren que vayan a producir a su estado y ponen millones de dólares para que lo hagan”, explicó Pire.

Ahora bien, la ley se vuelve sumamente necesaria a su vez para evitar la pérdida de talento local. “Esta provincia tiene una gran tradición de cine y además invierte mucho en cultura y en educación audiovisual”, detalló. Sin embargo, quienes egresan de esas instituciones muchas veces no encuentran salida laboral local. “Se gasta en formar a todo un profesional para que después, cuando él tenga que empezar a trabajar y a devolver el dinero de alguna forma, no pueda. Eso es una pérdida gigantesca”, advirtió el entrevistado.

En este sentido, agregó: “Muchos profesionales que los últimos años gracias al Inca han estado trabajando, se están yendo a otros países”.

¿Dónde está el proyecto de ley hoy?

Tras años de trabajo colectivo y de articulación entre organizaciones, técnicos, realizadores y productores del sector audiovisual, la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica y Audiovisual Santafesina fue presentada formalmente el pasado 23 de mayo en la Cámara de Diputados de la provincia. La comunidad audiovisual santafesina espera su tratamiento en comisiones y votación en ambas cámaras, con el objetivo de que los distintos bloques políticos acompañen el proyecto.

Pire comentó que cuentan con el respaldo de numerosas organizaciones e instituciones educativas, tanto públicas como privadas, y que desde el sector trabajan en sumar también apoyos internacionales. “Este es un proyecto bien de la industria y que no viene de un partido político. Queremos que todos los partidos lo apoyen”, expresó Pire.

“Ahora la intención es que toda la sociedad se entere, se sepa de qué va este proyecto y sea ley lo antes posible para poder generar la industria que necesitamos en Santa Fe, el trabajo y las producciones de película y serie que se merece la provincia. Que sepan que no viene de un escritorio sin contacto con la industria.”, agregó David.

La expectativa es clara, se busca consolidar una industria audiovisual con mirada local, identidad santafesina y potencial económico. “Si esta ley se aprueba, las plataformas van a venir de cabeza a filmar a la provincia ya hacer proyectos con productoras de la provincia”, cerró el entrevistado.