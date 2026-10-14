Milagro sobre las vías en Santa Fe: una conductora saltó de su auto segundos antes de ser arrollada por un tren

El accidente ocurrió cerca de las 18 en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril. El Toyota Etios fue arrastrado varios metros y sufrió importantes daños. No hubo personas lesionadas. Impresionante choque en Santa Fe: un tren arrastró un auto y la conductora saltó del vehículo antes del impacto

Salto salvador. La conductora del vehículo logró salir ilesa al saltar del auto antes del choque.

Tren arrastró auto. Un Toyota Etios fue impactado y arrastrado por un tren de cargas en Santa Fe.

Un automóvil fue arrollado por un tren de cargas este miércoles, cerca de las 18, en la ciudad de Santa Fe . El siniestro ocurrió en el paso a nivel de Vélez Sarsfield y Salvador del Carril y provocó importantes daños materiales en el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

La conductora del Toyota Etios relató cómo vivió los instantes previos al impacto y explicó que, al advertir que la formación ferroviaria estaba muy cerca, se quitó el cinturón de seguridad y saltó del automóvil para ponerse a salvo.

Cómo fue el choque entre el auto y el tren

Según contó, cuando intentaba atravesar el paso a nivel vio a un banderillero que procuraba detener la marcha del vehículo. Sin embargo, aseguró que no interpretó con claridad la indicación y que, ante la confusión, terminó deteniendo el auto sobre las vías.

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La automovilista explicó que se desesperó al advertir la proximidad del tren y decidió salir del vehículo antes de que se produjera la colisión.

Salto salvador. La conductora del vehículo logró salir ilesa al saltar del auto antes del choque.

El tren impactó contra el sector del conductor del Toyota Etios y arrastró el automóvil varios metros. La violencia del choque provocó importantes destrozos en uno de los laterales del vehículo.

Los daños en el coche tras el impacto

Como consecuencia del siniestro, el automóvil sufrió la destrucción de la puerta del conductor y daños en parte de la carrocería, en la zona de la rueda delantera y en el tren delantero.

Pese a la magnitud del impacto y a los destrozos registrados, no hubo personas lesionadas. La conductora logró salir del vehículo antes de la colisión con la formación ferroviaria.

Luego del choque, la locomotora retomó su recorrido y continuó su viaje.