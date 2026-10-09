Otra vez descarriló un tren en Santa Fe y complica el tránsito: hay varios vagones volcados

La formación descarriló durante la noche a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield y varios vagones quedaron volcados sobre las vías. Operarios trabajan para remover el tren. Avenida General Paz y Cassanello permanecen totalmente cortadas.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield

Una formación del Belgrano Cargas descarriló durante la noche en la ciudad de Santa Fe y este viernes por la mañana continuaba detenida a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield , con varios vagones volcados sobre las vías y complicaciones en el tránsito de la zona.

El incidente generó importantes inconvenientes para la circulación vehicular, debido a que avenida General Paz permanece totalmente interrumpida , al igual que calle Cassanello . Los cortes afectan el desplazamiento por ese sector de la ciudad y obligan a los conductores a buscar recorridos alternativos.

Durante las primeras horas de este viernes, operarios del Belgrano Cargas llegaron al lugar para iniciar los trabajos necesarios para remover la formación y avanzar con las tareas que permitan despejar las vías.

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield gentileza

Una formación del Belgrano Cargas descarriló a la altura de Lavaisse y Vélez Sarsfield gentileza

Cortes de tránsito por el descarrilamiento del tren en Santa Fe

Mientras continúan los trabajos, se recomienda a los automovilistas circular con precaución y evitar la zona del descarrilamiento para reducir las demoras y las complicaciones en el tránsito.

Entre las alternativas para desplazarse por el sector se encuentran avenida Aristóbulo del Valle y la Costanera, que pueden utilizarse para evitar los cortes en General Paz y Cassanello.

Se aconseja prestar atención a las indicaciones de tránsito y prever más tiempo de viaje hasta que finalicen las tareas de remoción de los vagones y se normalice la circulación.