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Multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe: los nuevos valores desde el mes de octubre

La Municipalidad de Santa Fe fijó la Unidad Fija en $2.151 desde el 13 de octubre. Las sanciones por infracciones de tránsito pueden superar los $17 millones en el caso de las picadas ilegales. También se actualizaron las multas por arrojar residuos en la vía pública

14 de octubre 2026 · 11:33hs
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Multas de tránsito en la ciudad de Santa Fe: los nuevos valores desde el mes de octubre

La Municipalidad de Santa Fe actualizó el valor de la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las multas por infracciones de tránsito y otras faltas contempladas en la normativa municipal. Desde este martes 13 de octubre, cada UF cuesta $2.151, de acuerdo con la Resolución N.º 157/2026.

El incremento impacta directamente en los montos mínimos y máximos de las multas de tránsito en Santa Fe, así como en las sanciones relacionadas con la higiene urbana y el mantenimiento de los espacios públicos, previstas en el Régimen de Infracciones y Penalidades, establecido por la Ordenanza N.º 7.882.

Con esta actualización, ya son cinco los ajustes del valor de la UF registrados durante 2026. El primero se aplicó el 1.º de febrero, cuando pasó a $1.701. Luego, el 1.º de abril aumentó a $2.045; el 1.º de junio llegó a $2.087 y el 10 de agosto se estableció en $2.092.

El nuevo valor representa una suba del 2,82% en los últimos dos meses y un incremento acumulado del 26,4% desde febrero.

Cuánto cuestan las multas de tránsito en Santa Fe

Con la Unidad Fija establecida en $2.151, las sanciones económicas por distintas infracciones pueden alcanzar cifras millonarias. Estos son algunos de los montos mínimos y máximos contemplados en el régimen municipal:

  • Cruzar un semáforo en rojo: entre $408.690 y $4.086.900.

  • Conducir con alcoholemia positiva o bajo los efectos de tóxicos o estupefacientes: entre $408.690 y $4.302.000.

  • Participar en picadas ilegales: entre $5.377.500 y $17.208.000, además de una inhabilitación para conducir de uno a dos años.

  • Exceder la velocidad máxima entre 20 y 40 km/h: entre $322.650 y $3.226.500.

  • Superar la velocidad máxima en más de 40 km/h: entre $473.220 y $4.732.200.

  • Estacionar en una dársena del SEOM sin registrar el uso: $23.661.

  • Estacionar en doble mano, en lugares prohibidos, sobre la vereda o frente a garajes: entre $32.265 y $322.650.

  • Conducir de manera imprudente o utilizar el celular sin manos libres: entre $107.550 y $1.075.500.

Los valores corresponden a los mínimos y máximos previstos para cada infracción. El monto que se aplica en cada caso depende de las disposiciones del régimen municipal y de las circunstancias de la falta cometida.

También aumentaron las multas por arrojar residuos en la vía pública

La actualización de la Unidad Fija no alcanza únicamente a las infracciones de tránsito. También modifica las sanciones vinculadas con la higiene urbana y la limpieza de los espacios públicos en Santa Fe.

En ese marco, arrojar en la vía pública enseres domésticos, desperdicios, residuos, escombros, tierra o materiales de construcción fuera de los días establecidos para su recolección puede derivar en multas de entre $172.080 y $1.720.800.

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