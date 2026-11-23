La Municipalidad de Santa Fe mantiene vigente hasta el 31 de diciembre el régimen de regularización de multas de tránsito y de control. La medida contempla descuentos de hasta el 50%, convenios de pago y distintas alternativas de financiación para los contribuyentes.

Los vecinos de la ciudad de Santa Fe todavía pueden adherirse a la moratoria municipal de multas , que comenzó el pasado 2 de noviembre y alcanza a las infracciones cometidas hasta el 31 de julio. El objetivo es facilitar la regularización de las obligaciones pendientes mediante beneficios económicos y diferentes modalidades de pago.

Según informó la Municipalidad, durante los primeros 15 días de vigencia del régimen, más de 5.000 propietarios de vehículos regularizaron su situación , con la adhesión de más de 26.500 actas de infracción .

La moratoria contempla dos alternativas para quienes quieran ponerse al día: el pago al contado con un descuento del 50% o la posibilidad de establecer un convenio de pago en cuotas.

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Cómo pagar multas con el 50% de descuento en Santa Fe

Una de las principales opciones del régimen permite acceder a un descuento del 50% mediante el pago al contado. El trámite puede realizarse a través de la App Santa Fe, en el sitio web oficial de la Municipalidad (santafeciudad.gov.ar) o de manera presencial en las oficinas de Justicia Administrativa de Faltas, con turno previo.

Para cancelar las obligaciones se puede utilizar tarjeta de débito, tarjeta de crédito o Mercado Pago.

Además, continúa vigente la posibilidad de abonar en cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Bica. Esta alternativa está disponible mediante la aplicación municipal, el sitio web oficial o en las cajas municipales habilitadas.

Los puntos de atención presencial son Justicia Administrativa de Faltas, el Palacio Municipal, el Cementerio Municipal, la Estación Belgrano y el Corralón Municipal.

En el caso de los titulares de tarjetas de crédito del Banco Credicoop, también existe la posibilidad de acceder a la financiación sin intereses, aunque el trámite debe realizarse exclusivamente en las cajas municipales habilitadas.

Cómo acceder a un convenio de pago de multas

La segunda alternativa contempla la posibilidad de adherirse a un convenio de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

En esta modalidad, los contribuyentes obtienen un 20% de descuento sobre el mínimo de la multa, con un interés de financiación del 2% mensual.

Para acceder a este beneficio es necesario realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

Qué multas quedan excluidas de la moratoria municipal

La Municipalidad aclaró que no todas las infracciones están alcanzadas por los beneficios del régimen. Quedan excluidas las multas relacionadas con:

La conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas.

La negativa a realizar los controles correspondientes.

La participación en picadas o disputas de carreras en la vía pública.

Las infracciones que ya cuentan con sentencia.

Las multas que se encuentran en proceso de ejecución.

La moratoria de multas en Santa Fe estará disponible hasta el 31 de diciembre, por lo que los contribuyentes que tengan infracciones pendientes podrán aprovechar los descuentos y las opciones de financiación antes del vencimiento del régimen.