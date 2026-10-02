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Multas de tránsito en Santa Fe: alcoholemia y picadas quedarán afuera de la nueva moratoria

El proyecto enviado al Concejo alcanza a infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026. El régimen contempla una reducción del 50% del mínimo de la multa por pago contado y distintas alternativas de financiación.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de octubre 2026 · 18:08hs
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Nueva moratoria. Proponen régimen excepcional para regularizar multas de tránsito y del SEOM en Santa Fe.

Nueva moratoria. Proponen régimen excepcional para regularizar multas de tránsito y del SEOM en Santa Fe.

La ciudad de Santa Fe tendrá una nueva moratoria para quienes tengan multas de tránsito pendientes de pago. El proyecto enviado al Concejo Municipal propone un régimen excepcional de facilidades que tendrá una vigencia de 60 días y permitirá regularizar infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026.

El intendente Juan Pablo Poletti explicó los alcances de la iniciativa durante la inauguración de un jardín en barrio Alfonso y confirmó un dato clave: las multas por alcoholemia positiva y por picadas no podrán ingresar al régimen de regularización.

La propuesta contempla un 50% de descuento sobre el mínimo de la multa para quienes opten por el pago contado, además de alternativas de financiación y la posibilidad de realizar los pagos mediante tarjeta o a través de la App Santa Fe.

Qué multas quedarán excluidas

Poletti remarcó que el régimen no será aplicable a todas las infracciones. En particular, quedarán fuera las multas vinculadas con controles de alcoholemia positiva y picadas, por lo que esas sanciones deberán ser abonadas sin acceder a los beneficios previstos en la moratoria.

LEER MÁS: Cómo es la nueva propuesta para pagar multas de tránsito y deudas del SEOM en Santa Fe

El resto de las infracciones alcanzadas por el régimen podrán ser regularizadas durante los 60 días posteriores a su entrada en vigencia, una vez que el Concejo Municipal apruebe la ordenanza.

Por qué impulsan una nueva moratoria

El intendente justificó el envío del proyecto a partir del nivel de morosidad existente y de las dificultades que enfrentan algunos conductores para ponerse al día con sus obligaciones.

Vemos que al haber más controles, hay muchos que quieren renovar y que por ahí tienen abultadas multas o tienen multas que ni sabían, que se le acumularon durante los años y que no pueden renovar el carnet si no las pagan”, explicó Poletti.

El mandatario también señaló que para muchas personas el vehículo constituye una herramienta indispensable para trabajar y generar ingresos.

“Muchos utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, para llevar el pan a la casa”, sostuvo, y vinculó la decisión de ofrecer facilidades de pago con el contexto económico actual.

LEER MÁS: Piden endurecer penas por picadas en Santa Fe: usarán videos de redes sociales como prueba y multarán a los organizadores

50% de descuento y alternativas de financiación

Uno de los principales beneficios previstos es la posibilidad de acceder a una reducción del 50% del mínimo de la multa mediante el pago contado.

Además, el régimen contempla alternativas de financiación para quienes no puedan cancelar las infracciones en un solo pago. Los contribuyentes podrán utilizar tarjeta y también realizar las gestiones mediante la App Santa Fe.

El objetivo, según explicó Poletti, es facilitar el acceso a la regularización y reducir el volumen de infracciones pendientes de pago.

Estamos tratando de ayudar a que en esta morosidad que tanto se habla y que tienen los vecinos, no solo con el municipio, poder estar colaborando para que se pueda regularizar y empezar de cero”, concluyó el intendente.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Concejo Municipal de Santa Fe, que tendrá que aprobar el régimen para que comiencen a correr los 60 días previstos para adherir a la moratoria.

multas Santa Fe tránsito moratoria
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