Pedro Medei fue electo concejal en la ciudad de Santa Fe y adelantó que "impulsará una agenda crítica"

“Nosotros tenemos una agenda, tenemos una visión de ciudad y entendemos que sería importante que en este tiempo que queda, hasta que nos toque asumir, que las autoridades municipales puedan empezar a trabajar en la redacción de un pliego licitatorio para el sistema de transporte público", subrayó de forma contunde Pedro Medei.

Pedro Medei y el pedido de "marcha atrás" con el estacionamiento medido

"Que haya también un trabajo de redacción de una nueva licitación de la recolección de residuos en la ciudad de Santa Fe y que se dé marcha atrás con las medidas establecidas para el nuevo sistema de estacionamiento medido", continuó agregando el flamante Concejal.

"También entendemos que el municipio debiera realizar con la participación de las vecinales y de las instituciones intermedias una auditoría de todas las empresas que hoy están prestando servicio para el municipio”, sostuvo Medei en otra parte de sus declaraciones tras lograr el ingreso al Concejo con dos bancas.

“La reconstrucción de la ciudad es con todos. Nosotros no vinimos a discutir dos o tres bancas, nosotros nos vinimos a discutir que tenemos una Santa Fe que es caótica, dramática, profundamente injusta y que no la queremos más. Yo no queremos más que esta ciudad sea así. Se terminó esa Santa Fe donde ocurren las cosas y nadie dice nada, y todo aquello en lo que nosotros podamos coincidir para que la ciudad esté mejor lo vamos a buscar”, sentenció.