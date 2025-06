Pedro "El Profe" Medei: "A Santa Fe la convirtieron en una ciudad caótica, dramática y profundamente injusta, pero hay otro camino"

“Nuestra identidad como espacio es ese dolor innegociable que sentimos cada vez que vemos a un chico revolviendo la basura, a una mamá haciendo fila en un centro de salud a las 3 de la mañana, a un laburante que se desloma y no llega a fin de mes, y siente vergüenza y bronca por no poder sostener a su familia, a un jubilado que trabajó toda la vida y no puede comprar los medicamentos. Por eso, de hecho, hoy decidimos salir a la plaza: para convocar a la unidad de los santafesinos, porque hoy tenemos una ciudad fragmentada, resquebrajada, donde hay vecinos de primera, vecinos de segunda y vecinos que han sido arrojados afuera del mapa. Y mientras la situación de nuestra ciudad sea la injusticia social estructural la unidad y la paz en nuestro pueblo va a ser imposible para todos”, continuó.

Más adelante, se refirió en duros términos a las últimas administraciones locales, sentenciando: “Y no tenemos una ciudad caótica, dramática y profundamente injusta por casualidad. Hace 18 años que a nuestra ciudad la conduce una coalición política, la alianza Pro-Radicalismo, que primero le ha dado la espalda a la gente y luego le ha dado la espalda a la política misma. Le ha dado la espalda a la gente y no ha tenido la voluntad de escuchar a los santafesinos ni de abordar sus verdaderos problemas. Y por eso, y esto es solo un ejemplo de tantos, el gobierno de Barletta hizo un tren que nadie pidió, que a nadie le servía y que además fracasó, nos costó una tracalada de dinero a todos los santafesinos y hoy vemos las ruinas de sus estaciones que quedaron para meme del Eternauta. Pero además le han dado la espalda a la política, y desde hace años que nos proponen para Intendentes y para Concejales a periodistas y famosos. Gente a la que todos conocemos pero que ellos no nos conocen ni conocen la ciudad. Una ciudad capital que no lo parece, con un Estado municipal importante absolutamente desaprovechado, donde se ha privatizado todo: la recolección de residuos, el transporte, la luz y donde nada funciona bien. Un gobierno de gente que no se ha preparado, que improvisan, y que creen que gobernar es pagarle a alguien con la plata de todos para que haga el trabajo que a ellos les toca”.

“Por eso, -continuó- porque este proceso histórico-político se está agotando, hoy nosotros queremos venir a decirle a los santafesinos y a las santafesinas que hay otro camino, que otro camino es posible, que no queremos aceptar que Santa Fe es una ciudad así sin más. Una ciudad apagada, donde 130 mil santafesinos no tienen agua, donde el 75% de los sectores populares tienen conexiones eléctricas inseguras, donde solo el 40% de la ciudad tienen gas natural y cloacas, donde el que no tiene una obra social se lo tiene que aguantar , donde el que depende del colectivo se tiene que joder, donde hay un 8,4% de desocupación, un 50% de la economía comercial sin derechos laborales, una enorme cantidad de trabajadores del Estado, entre ellos colegas míos docentes, que tienen un salario por debajo de la línea de la pobreza y por eso salen a vender a una feria o manejar un Uber, y donde el 59,8% de la población está por debajo de la línea de la pobreza y ese número asciende al 80% en el caso de los niños y niñas de 0 a 14 años. No nos es es indiferente lo que les pasa, que no nos da lo mismo, que no puede ser que en nuestra ciudad haya vecinos que se mueran por ser pobres y que nadie diga nada, que las adicciones nos hayan copado la parada en todas las familias y que nadie diga nada, que haya cada vez más gente viviendo en la calle y que a nadie se le mueva un pelo. Y que sí hay un proceso político fallido que se está agotando y que está llegando a su final, queremos decirle a los santafesinos y santafesinas que hay otro camino, que una ciudad mejor y más justa es posible”.

Más tarde, se refirió al leitmotiv de su campaña como precandidato de la lista Jóvenes 100% Santafesinos: “Nosotros venimos enarbolando una bandera. Hoy quisiéramos que todos podamos abrazarla. Frente al individualismo reinante nosotros proponemos la comunidad organizada, frente a la cultura del descarte nosotros proponemos la cultura del encuentro; y frente a la motosierra, que que nos lastima a todos pero especialmente a los más vulnerables nosotros queremos levantar el guardapolvo: una bandera real, sencilla, simple, que todos conocemos; una bandera que de verdad necesitamos. Una prenda humilde, que sin embargo nos recuerda los días más felices, cuando en la Argentina no había escuelas para pobres y escuelas para ricos, sino que había escuelas. Hoy no tenemos una Santa Fe de guardapolvos blancos. Tenemos una Santa Fe con vecinos de primera, vecinos de segunda y vecinos privados de su dignidad”.

Y cerró su discurso manifestando: A nosotros desde hace años nos guía una idea, que la expresaba San Agustín cuando decía que nadie puede querer profundamente lo que no conoce profundamente. Nosotros a Santa Fe la queremos, y por eso nos hemos tomado el trabajo de conocerla, y por eso podemos hablarle a cada santafesino a la cara y nombrarlo por su nombre, y mirar su barrio desde adentro. Estos son los fundamentos de nuestra esperanza, que es una ilusión simple y sencilla: aportar lo nuestro, ser protagonistas de este pedacito de la historia que nos toca vivir, para que Santa Fe sea un lugar más digno y justo, para que nadie se quede afuera. Y como decía el Papa Francisco, el bien de la ciudad de Santa Fe, empezando por lo últimos, se construye con todos. Con todos y todas. Como decía el Papa: es con todos, todos, todos y todos”, finalizó Medei.