Pullaro en la cumbre de gobernadores de Paraná: "La Argentina tiene una oportunidad y no la está aprovechando"

“ A veces la Argentina mira al interior federal como un botín para que aporte recursos que no vuelven. Nosotros creemos que la Argentina tiene una oportunidad y no la está aprovechando , que es la de tener una agenda inteligente para el desarrollo donde pongamos en valor la infraestructura que necesitamos para poder desarrollar a nuestro país”, señaló Pullaro.

Puertos

En ese marco, precisó que “de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones de la Argentina, por caminos de tierra o naturales para llegar a los puertos porque no hay inversión por parte del Estado nacional para una infraestructura adecuada. Igualmente ocurre con la industria que necesita que se bajen los costos operativos y de la logística para ser más competitiva en el mercado internacional”, reforzó.

“Hablar de conectividad para apostar a que nuestro campo pueda profundizar la agricultura de precisión, con todas las técnicas y con toda la tecnología necesarias. Este es el debate que tenemos que dar en una Argentina que, realmente, tiene una oportunidad única: producir más, generar trabajo y mayor crecimiento económico. Y estamos convencidos de que lo vamos a lograr, fundamentalmente desde las provincias”, agregó el mandatario santafesino.

No obstante, reconoció “los cambios que tienen que venir a la República Argentina, no gastando más de lo que recauda”, para lo cual reivindicó “el equilibrio fiscal, pero asociándolo al desarrollo productivo”. Y cerró: “Argentina no va a salir adelante desde el mundo financiero, con criptomonedas o llevando plata a paraísos fiscales, sino produciendo más, haciendo que nuestra industria crezca y orientando el desarrollo a un crecimiento igualitario en cada punto de nuestro país”.

La actividad se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, y contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca), junto a otras autoridades provinciales, representantes de cámaras empresariales, Pymes, y organismos académicos.