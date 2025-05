El dilema en Colón: ¿quién se queda con el arco, Díaz o Giménez?

Tomás Giménez no tuvo producciones convincentes en los últimos partidos de Colón, y vuelve a tomar fuerza la chance del retorno de Marcos Díaz.

Marcos Díaz comenzó el torneo como titular indiscutido bajo los tres palos de Colón, pero una serie de errores acumulados le costaron el lugar. Su rendimiento comenzó a decaer, especialmente después de varias jugadas en las que la defensa y el arquero no lograron coordinarse de manera efectiva. Sin embargo, la gota que colmó el vaso fue la fractura intercostal que lo dejó fuera de un partido y permitió que Tomás Giménez tuviera la oportunidad de reemplazarlo.

Tomás Giménez: una oportunidad que no convenció

Cuando Tomás Giménez tomó el lugar de Marcos Díaz, lo hizo de la mejor manera posible, siendo figura en su debut ante Central Norte, tras el infortunio de su compañero. Sin embargo, luego volvió Marcos Díaz, quien tuvo actuaciones decepcionantes.

Aunque en la derrota ante Chacarita (3-0) no tuvo gran responsabilidad en los goles encajados, Tomás Giménez dejó varias dudas en su desempeño. En particular, su actuación frente a Defensores de Belgrano generó cuestionamientos: a pesar de una destacada tapada a un mano a mano en los últimos minutos, no pudo evitar la derrota por 1-0, y la sensación de inseguridad fue palpable en algunos momentos del encuentro.

La última actuación de Giménez, en la caída por 2-1 ante Estudiantes de Río Cuarto, también dejó mucho que desear. En particular, se le reprocha su falta de reacción en el primer gol de Lucas Angelini, lo que terminó por aumentar las dudas sobre su nivel y sobre si está listo para hacerse cargo de la titularidad en el arco de Colón.

La difícil decisión de Yllana: ¿Marcos Díaz o Tomás Giménez?

Ante este escenario, el entrenador Andrés Yllana se encuentra en una difícil encrucijada: ¿debería darle la oportunidad de regresar a Marcos Díaz a pesar de su bajo nivel previo y la mala campaña colectiva del equipo, o debería seguir confiando en Tomás Giménez, quien también mostró algunas falencias en sus últimas presentaciones?

Aunque el rival de este fin de semana, Talleres de Remedios de Escalada, es uno de los equipos más flojos de la zona, el Brigadier López se presenta como un hervidero debido a la frustración de los hinchas por la mala campaña de Colón, lo que genera aún más presión sobre el puesto de arquero.

No parece ser el mejor contexto para que Marcos Díaz regrese al equipo, ya que su confianza fue cuestionada y el clima tenso podría jugar en su contra. Por otro lado, seguir con Giménez, que aún no demostró su capacidad para sostener un nivel alto durante varios partidos consecutivos, también genera inquietud.

Números y estadísticas de los arqueros

Marcos Díaz, quien comenzó como titular en la temporada, jugó un total de 9 partidos de campeonato, donde sufrió 9 goles. Además, participó en el partido de Copa Argentina contra San Martín de Tucumán, que terminó en empate 0-0 y posterior eliminación por penales. Mientras tanto, Tomás Giménez lleva 4 partidos jugados, en los cuales ha recibido 6 goles, pero su rendimiento ha sido variable y no ha logrado la solidez necesaria para asegurar su permanencia como titular.

¿Qué depara el futuro para el arco de Colón?

El futuro inmediato de la posición de arquero en Colón sigue siendo incierto. Si bien no se espera que se realice un cambio inmediato en el esquema táctico, la posición de arquero se convirtió en un tema de debate constante, e Yllana tiene ante sí una decisión crucial para el próximo partido.

Con la presión de un estadio que exige victorias, el entrenador sabalero deberá pensar detenidamente si darle la oportunidad a Marcos Díaz de recuperar su lugar o continuar con Tomás Giménez en busca de mejorar su rendimiento.

Lo que es seguro es que, más allá de quién ocupe el arco, Colón necesita encontrar estabilidad en esa posición para no seguir regalando puntos en un torneo que, de seguir así, podría complicarse aún más.