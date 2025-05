Encuesta de UNO Santa Fe: La dirigencia de Colón, principal culpable del mal presente

La dirigencia, principal señalada

Con más de la mitad de los votos, la comisión directiva de Colón se posiciona como la principal culpable del mal presente del equipo. La gestión de Víctor Godano y su equipo fue cuestionada por los hinchas, que consideran que las decisiones tomadas en los últimos tiempos, tanto en el plano deportivo como en la estructura institucional, han afectado de manera negativa al club.

ENCUESTA.jpg

A pesar de que Colón cuenta con un plantel de jugadores competitivos, la falta de planificación y la toma de decisiones erróneas en cuanto a refuerzos y la dirección deportiva parecen haber dejado al equipo sin rumbo, lo que ha derivado en una serie de derrotas consecutivas.

Los jugadores y la falta de respuesta

En segundo lugar, con un 24.9% de los votos, los hinchas apuntaron a los jugadores como responsables del mal momento. A pesar de la calidad individual de algunos futbolistas, la falta de compromiso y la falta de respuestas en los momentos clave fueron señaladas como factores determinantes en los fracasos del equipo.

El bajo rendimiento colectivo y la falta de carácter en los partidos importantes fueron temas recurrentes entre los fanáticos, que no dudaron en responsabilizar a los futbolistas por la mala campaña.

Iván Moreno y Fabianesi, el director deportivo, también señalado

En tercer lugar, con un 16.8% de los votos, aparece Iván Moreno y Fabianesi, el director deportivo de Colón. Si bien la gestión de Moreno y Fabianesi tiene su cuota de responsabilidad en la conformación del plantel, muchos hinchas consideran que sus decisiones a la hora de incorporar jugadores y gestionar el equipo no fueron las más acertadas, especialmente en un torneo tan competitivo como la Primera Nacional.

Entrenadores con menor responsabilidad

Por último, los entrenadores fueron los menos señalados, con Ariel Pereyra y Andrés Yllana obteniendo el 6.9% de los votos. La figura de los entrenadores, aunque en el caso de Yllana es reciente, no escapa de la crítica generalizada. Sin embargo, el hecho de que Andrés Yllana haya dirigido solo dos partidos, ambos con derrota, parece no haber sido suficiente para que los hinchas lo coloquen entre los principales responsables, siendo esta una situación que, si bien no exime de críticas, tampoco permitieron evaluarlo en profundidad.

El presente de Colón: seis derrotas consecutivas

Actualmente, Colón atraviesa un momento crítico en la Primera Nacional, con seis derrotas consecutivas que lo han dejado a seis puntos de los puestos de Reducido y a 11 puntos del nuevo líder, Gimnasia de Jujuy. Este complicado presente se refleja en las críticas y la frustración de los hinchas, que no solo cuestionan a los jugadores, sino también a la dirigencia y a la estructura del club.

LEER MÁS: Los tres jugadores que tienen las horas contadas en Colón

La situación de Colón, lejos de mejorar, se agrava a medida que avanzan las fechas del torneo, y los hinchas esperan que la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores puedan revertir esta mala racha para recuperar la confianza y el rumbo del equipo.

Tabla de responsabilidad según los hinchas:

1. Víctor Godano y su CD : 51.4%

2. Los jugadores : 24.9%

3. Iván Moreno y Fabianesi (Director Deportivo) : 16.8%

4. Ariel Pereyra y Andrés Yllana (Entrenadores): 6.9%

El mal momento de Colón sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los hinchas, que esperan respuestas urgentes por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores para evitar que el equipo quede definitivamente rezagado en la lucha por el ascenso.