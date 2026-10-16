La ordenanza alcanzará a todas las infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que no tengan sentencia firme. Quienes abonen de contado pagarán la mitad del mínimo de unidades fijas por la web o la App Santa Fe. Habrá planes de pago en hasta 6 cuotas y convenios con tarjetas. Quedan excluidos los alcoholemias positivas, picadas y negativas a controles.

Punto por punto: las claves de la nueva moratoria de multas de tránsito aprobada en Santa Fe

El Concejo Municipal de Santa Fe aprobó este jueves el proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal para establecer un régimen excepcional de regularización de multas de tránsito .

La iniciativa busca facilitar la regularización de infracciones pendientes mediante beneficios económicos y distintas modalidades de pago. El régimen alcanza a las contravenciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026 que todavía no cuenten con sentencia de la Justicia Administrativa de Faltas.

LEER MÁS: Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Descuentos, cuotas y convenios de pago

La ordenanza contempla dos modalidades para quienes decidan adherirse voluntariamente al régimen. En el caso del pago de contado, los infractores deberán abonar únicamente el 50% del mínimo de unidades fijas correspondientes a la infracción reconocida. Esta modalidad podrá gestionarse a través de la App Santa Fe, en el sitio web oficial de la municipalidad: santafeciudad.gov.ar, o de manera presencial en las cajas municipales ubicadas en:

* Justicia Administrativa de Faltas: San Luis 3078.

* Cajas Municipales del Palacio Municipal: Salta 2951.

* Oficinas del Cementerio Municipal: Blas Parera 5200.

* Estación Belgrano: bulevar Gálvez 1150.

* Corralón Municipal: avenida Presidente Perón 3801.

Además, se incorporó la posibilidad de acceder a convenios de pago de hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Quienes elijan esta alternativa abonarán el 80% del mínimo de la multa, con un interés de financiación del 2% mensual. Para acceder a los convenios, los interesados deberán concurrir personalmente a las oficinas de la Justicia Administrativa de Faltas, ubicadas en San Luis 3078.

A la vez, continúa vigente la posibilidad de cancelar las obligaciones en cuotas sin interés con tarjeta de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, Credicop (de manera presencial) y ahora también con Banco Bica.

Plazos y condiciones

El nuevo régimen de moratoria de multas tendrá una vigencia de 60 días a partir de la publicación de la ordenanza en el Boletín Electrónico Municipal.

Quedan excluidas de este beneficio las infracciones relacionadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias tóxicas, la negativa a realizar los controles correspondientes y las vinculadas a disputas de carreras en la vía pública. Tampoco podrán incluirse aquellas infracciones que ya tengan sentencia o se encuentren en proceso de ejecución.

De esta manera, la Municipalidad de Santa Fe continúa ampliando las alternativas de pago para los contribuyentes, con el objetivo de brindar financiación, descuentos y flexibilidad al momento de cumplir con sus obligaciones pendientes.