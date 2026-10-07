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Retiraron 70 motos de la Comisaría 9ª y ya son 2.000 los vehículos trasladados en Santa Fe

El operativo se realizó en la Comisaría 9ª y fue el número 13 desde el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro. Las motocicletas fueron llevadas a depósitos oficiales para su clasificación y registro.

7 de octubre 2026 · 19:36hs
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Operativo policial. Retiraron 70 motocicletas secuestradas de la Comisaría 9ª en Santa Fe.

Operativo policial. Retiraron 70 motocicletas secuestradas de la Comisaría 9ª en Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe retiró este miércoles 70 motocicletas que se encontraban secuestradas en la Comisaría 9ª de la ciudad de Santa Fe, ubicada en Fray Mamerto Esquiú 3154. El procedimiento forma parte del Plan Provincial de Reordenamiento y Control de Dependencias Policiales, que busca liberar espacios ocupados por vehículos secuestrados y mejorar las condiciones de funcionamiento de las comisarías.

Las motos, secuestradas en procedimientos vinculados a distintas investigaciones y actividades delictivas, fueron trasladadas a los depósitos provinciales de La Paz 4151, donde serán clasificadas, registradas y sometidas a los procesos administrativos correspondientes.

El operativo fue el número 13 realizado en dependencias policiales de la ciudad de Santa Fe desde el comienzo de la gestión de Maximiliano Pullaro. Según informó la Provincia, durante este período ya fueron retirados alrededor de 2.000 vehículos de distintas comisarías y dependencias para su traslado a depósitos oficiales.

Un trabajo sostenido para liberar espacios

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que el retiro de vehículos requiere un trabajo sostenido debido al volumen acumulado en las dependencias policiales.

“Hasta el momento retiramos 2.000 vehículos de dependencias policiales de la ciudad. Es un trabajo sostenido, que demanda tiempo por la cantidad de vehículos y motos que deben ser trasladados desde cada comisaría”, explicó.

El funcionario remarcó que el objetivo no se limita a mejorar el aspecto de las dependencias, sino también a generar mejores condiciones para el trabajo cotidiano del personal policial.

LEER MÁS: Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

“No se trata solo de una mejora visual: liberar estos espacios permite un mejor desplazamiento y evita problemas de suciedad y anegamientos durante los días de lluvia”, señaló.

La tarea se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio de Justicia y Seguridad. Una vez que los vehículos son trasladados a los depósitos provinciales, se realiza su evaluación y clasificación para determinar su destino.

Los vehículos podrán ser incluidos en futuras subastas

Parte de los vehículos retirados de las comisarías puede ser incorporada a los procesos de subasta pública que lleva adelante la Provincia en la Estación Belgrano, siempre de acuerdo con su situación administrativa y judicial.

El director de Compactaciones de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Enzo Ricchi, destacó además el impacto que estos operativos tienen en el entorno de las dependencias policiales.

“Son notificados previamente para que puedan circular por las inmediaciones de la comisaría sin inconvenientes”, explicó en relación con los vecinos de las zonas donde se realizan los procedimientos.

La intervención en la Comisaría 9ª fue supervisada por el subcomisario y jefe de la dependencia, Víctor Ruiz, y por el subdirector jefe de Orden Público, Gustavo Parodi.

Con este nuevo operativo, el Gobierno provincial continúa con el plan de retiro y reordenamiento de vehículos secuestrados en dependencias policiales, con el objetivo de recuperar espacios y centralizar su guarda, clasificación y registro en instalaciones oficiales.

Comisaría motos Santa Fe
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