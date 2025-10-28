Para mantener el orden y liberar espacios frente a las comisarías habrá una nueva logística de secuestro de vehículos

Así lo confirmó el Secretario de Gestión de Registros de la provincia, Mariano Figueroa Escauriza. Dónde se los trasladará.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con un nuevo esquema de logística para los vehículos secuestrados , con el objetivo de mantener el orden en las comisarías y liberar los espacios públicos que durante años estuvieron ocupados por autos y motos incautados.

El Secretario de Gestión de Registros, Mariano Figueroa Escauriza , explicó que este martes se realizó un operativo en la Comisaría 3ª , en barrio Candioti , donde se retiraron más de 200 motocicletas, 100 bicicletas y 30 automóviles . La medida forma parte del plan provincial de reordenamiento de vehículos secuestrados , que se lleva adelante junto al Ministerio de Seguridad .

“Fue un trabajo de casi tres semanas de relevamiento, revisando vehículo por vehículo, y hoy estamos concretando el traslado. Estos autos y motos ocupaban ambas manos en calles de alto tránsito y generaban un serio incordio para los vecinos”, señaló Escauriza.

Un cambio de lógica para resolver el problema de raíz

Según detalló el funcionario, el plan busca evitar que las comisarías vuelvan a llenarse de rodados secuestrados, un problema histórico que afectaba la operatividad policial y la convivencia urbana.

“A partir de ahora, los nuevos secuestros que se produzcan en la zona de la Comisaría 3ª no ingresarán más a esa dependencia, sino que se trasladarán directamente a los predios de La Tablada o La Paz”, indicó Escauriza.

De esta manera, cada comisaría incorporada al plan dejará de acumular vehículos en su frente o patio interno, garantizando una circulación más ordenada y segura.

retiro vehiculos comisaria tercera 5 Traslado de vehículos secuestrados en la Comisaría 3ª gentileza

Qué se hace con los vehículos retirados

En cuanto al destino de los rodados, Escauriza detalló que unas 30 motocicletas fueron trasladadas al depósito de Santo Tomé, donde serán parte de la próxima subasta pública organizada por la provincia.

El resto de los vehículos está siendo evaluado técnicamente y jurídicamente: algunos serán devueltos a sus dueños, otros compactados por no estar en condiciones, y un grupo reducido asignado a futuras subastas.

“Los secuestros son dinámicos: algunos se devuelven en poco tiempo, otros se destruyen o se destinan a subasta. Lo importante es que ya no se saturen las comisarías con autos que no pueden moverse”, explicó.

Próximos pasos del operativo

El funcionario adelantó que el próximo punto del operativo será la Comisaría 10ª, otra de las dependencias con gran cantidad de vehículos acumulados. “Luego de esa, lo que queda son comisarías con volúmenes menores, más manejables. La idea es completar todo el esquema dentro de la ciudad de Santa Fe”, adelantó.

Finalmente, Escauriza destacó el trabajo conjunto con el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni y con Virginia Coudane, y pidió comprensión a los vecinos por las demoras: “No era algo que se podía resolver de un día para el otro. Tuvimos que compactar más de 3.000 vehículos en los depósitos de La Tablada y La Paz para liberar espacio y así poder trasladar los rodados que estaban frente a las comisarías.”

• LEER MÁS: Santa Fe suma infraestructura para la seguridad: licitan la Estación Policial Norte