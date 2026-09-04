La medida descomprime a las comisarías de la ciudad de Santa Fe, donde se encontraban alojados los presos. La nueva cárcel cuenta con una capacidad total de 891 plazas (475 celdas), divididas en dos mini penales para hombres (640 plazas) y uno para mujeres (251).

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

A menos de 24 horas de su inauguración, 380 detenidos ya fueron trasladados a la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo (departamento La Capital) , puesta en funcionamiento este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, colonia penal que cuenta con una capacidad total de 891 plazas (475 celdas), divididas en dos mini penales para hombres (640 plazas) y uno para mujeres (251), y que demandó al Estado provincial una inversión de 80 millones de dólares.

Así lo confirmó este viernes la vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, quien aseguró que la obra carcelaria “es un pilar fundamental en el Plan de Seguridad” y remarcó que “el mismo día de la inauguración trasladamos a 380 detenidos que ya están tras las rejas” , al tiempo que puso de manifiesto la importancia de llevar a los presos de las comisarías “a donde tienen que estar, que es tras las rejas, en la cárcel, con el control y la custodia del Servicio Penitenciario".

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Al respecto, indicó que los detenidos se encontraban alojados en dependencias de diferentes comisarías, como “la Sub Segunda, la 10°, la 7°, la 9°, la 27°. Esta era una obra muy esperada”, reconoció, y mencionó otro aspecto decisivo en materia de seguridad como lo son “los controles exhaustivos en las cárceles, las requisas y el ordenamiento”, para lo cual remarcó “o moderno que es este edificio, con un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con inteligencia artificial que permiten identificar todos los movimientos que se realizan en estos tres mini penales”.

Más plazas penitenciarias

Este nuevo complejo, que permitirá descomprimir las comisarías de la región, forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Maximiliano Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

Un plan de seguridad que es ejemplo

Luego, Coudannes sostuvo que “mientras algunos no pueden explicar el fracaso de las políticas de seguridad en el gobierno anterior, el Plan de Seguridad que lleva adelante esta gestión es un ejemplo”, y mencionó los avances que la actual gestión realizó en esa materia, “con planificación, con rendición de cuentas, con trabajo preventivo, investigativo, con las normas que se necesitaban impulsar desde la Legislatura, pero también con las cárceles y los lugares que necesitamos para que estén donde tienen que estar aquellos que cometen el delito”.

La funcionaria también afirmó que los fracasos del pasado convierten a algunos exfuncionarios en “cómplices de la criminalidad”, ya que “no invirtieron lo que tenían que invertir, ni en patrulleros, ni en formación policial, ni en cárceles, y tampoco pudieron avanzar en materia normativa. Era mucho más sencillo delegar y tirar para arriba”.

“No ser cómplices de la criminalidad es tener el Plan de Seguridad que tiene el gobernador Pullaro y la provincia de Santa Fe -continuó-. Y esto esto es ejemplo en la Argentina y en toda América Latina: el tipo de obra carcelaria, la disposición de las estaciones policiales en Santa Fe y en Rosario, las mediciones que hacemos y cómo constantemente nos medimos a nosotros mismos”, enumeró Coudannes, quien afirmó que “mientras algunos se escondían, nosotros no tenemos miedo de medirnos y tenemos la firme convicción de dar la cara”.

Plan de infraestructura carcelaria

Esta nueva Unidad Penitenciaria forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

La UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.