Uno Santa Fe | Santa Fe | Recreo

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

La medida descomprime a las comisarías de la ciudad de Santa Fe, donde se encontraban alojados los presos. La nueva cárcel cuenta con una capacidad total de 891 plazas (475 celdas), divididas en dos mini penales para hombres (640 plazas) y uno para mujeres (251).

4 de septiembre 2026 · 10:24hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

A menos de 24 horas de su inauguración, 380 detenidos ya fueron trasladados a la nueva Unidad Penitenciaria N° 9 de Recreo (departamento La Capital), puesta en funcionamiento este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, colonia penal que cuenta con una capacidad total de 891 plazas (475 celdas), divididas en dos mini penales para hombres (640 plazas) y uno para mujeres (251), y que demandó al Estado provincial una inversión de 80 millones de dólares.

Así lo confirmó este viernes la vocera del Gobierno, Virginia Coudannes, quien aseguró que la obra carcelaria “es un pilar fundamental en el Plan de Seguridad” y remarcó que “el mismo día de la inauguración trasladamos a 380 detenidos que ya están tras las rejas”, al tiempo que puso de manifiesto la importancia de llevar a los presos de las comisarías “a donde tienen que estar, que es tras las rejas, en la cárcel, con el control y la custodia del Servicio Penitenciario".

LEER MÁS: La nueva Cárcel de Recreo incorpora cámaras con IA, reconocimiento facial e identificación de voz para controlar las llamadas

Al respecto, indicó que los detenidos se encontraban alojados en dependencias de diferentes comisarías, como “la Sub Segunda, la 10°, la 7°, la 9°, la 27°. Esta era una obra muy esperada”, reconoció, y mencionó otro aspecto decisivo en materia de seguridad como lo son “los controles exhaustivos en las cárceles, las requisas y el ordenamiento”, para lo cual remarcó “o moderno que es este edificio, con un sistema de videovigilancia con más de 400 cámaras con inteligencia artificial que permiten identificar todos los movimientos que se realizan en estos tres mini penales”.

Más plazas penitenciarias

Este nuevo complejo, que permitirá descomprimir las comisarías de la región, forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Maximiliano Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

Un plan de seguridad que es ejemplo

Luego, Coudannes sostuvo que “mientras algunos no pueden explicar el fracaso de las políticas de seguridad en el gobierno anterior, el Plan de Seguridad que lleva adelante esta gestión es un ejemplo”, y mencionó los avances que la actual gestión realizó en esa materia, “con planificación, con rendición de cuentas, con trabajo preventivo, investigativo, con las normas que se necesitaban impulsar desde la Legislatura, pero también con las cárceles y los lugares que necesitamos para que estén donde tienen que estar aquellos que cometen el delito”.

La funcionaria también afirmó que los fracasos del pasado convierten a algunos exfuncionarios en “cómplices de la criminalidad”, ya que “no invirtieron lo que tenían que invertir, ni en patrulleros, ni en formación policial, ni en cárceles, y tampoco pudieron avanzar en materia normativa. Era mucho más sencillo delegar y tirar para arriba”.

“No ser cómplices de la criminalidad es tener el Plan de Seguridad que tiene el gobernador Pullaro y la provincia de Santa Fe -continuó-. Y esto esto es ejemplo en la Argentina y en toda América Latina: el tipo de obra carcelaria, la disposición de las estaciones policiales en Santa Fe y en Rosario, las mediciones que hacemos y cómo constantemente nos medimos a nosotros mismos”, enumeró Coudannes, quien afirmó que “mientras algunos se escondían, nosotros no tenemos miedo de medirnos y tenemos la firme convicción de dar la cara”.

Plan de infraestructura carcelaria

Esta nueva Unidad Penitenciaria forma parte del Plan de Infraestructura Carcelaria, que ejecuta la Provincia y prevé más de 7.000 plazas carcelarias nuevas durante la gestión de Pullaro, más de las que se construyeron en toda la historia de Santa Fe.

De esta manera, las obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas permitirán ampliar a más de 14.000 la capacidad de detención, lo que repercutirá en mayor control de la población penal, mejor organización de los perfiles criminales y una descompresión de los detenidos en comisaría; permitiendo que los policías estén en calle previniendo el delito y patrullando.

La UP 9 cuenta con tres subunidades penitenciarias completas, emplazadas en el predio conocido como Colonia Penal de Recreo, sobre calle Alberdi, entre Solís y la Ruta Nacional 11, con 475 celdas y capacidad total de 891 internos: 251 mujeres y 640 hombres.

Recreo Cárcel operativo traslado seguridad
Noticias relacionadas
Reclamo. Vecinos de Candioti Sur presentarán una nueva nota al intendente por el Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom).

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Exportaciones en la ciudad de Santa Fe 

Santa Fe se consolida como potencia exportadora: vendió al mundo usd 9.357 millones

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe tendrá un fin de semana frío: las temperaturas caerán hasta los 3°

Lo último

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Último Momento
Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Cómo fue el operativo de traslado de 380 presos de comisarías a la nueva cárcel de Recreo, a menos de 24 horas de su inauguración

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Escala el conflicto por el Seom en Candioti Sur: impulsan un relevamiento del impacto económico y una nueva presentación ante Poletti

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Malvinas: qué es el yacimiento petrolero Sea Lion que nombró Milei y por qué es motivo de conflicto

Ovación
Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Colapinto terminó 9° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Avanza la disputa la 3° fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Venado Tuerto recibe este fin de semana el Campeonato Nacional U18

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Argentina tiene plantel confirmado para los Juegos Suramericanos

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Simeone confirmó la convocatoria de Julián Álvarez para el partido con Athletic de Bilbao

Policiales
Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Robo, persecución y choque de patrulleros en Santa Fe: dos detenidos y cuatro policías heridos

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Una disputa entre puesteros de frutillas terminó a balazos con tres heridos en la Ruta Nacional 168

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Madrugada de fuego en Santa Fe: bomberos sofocaron un incendio que destruyó cuatro casas en un pasillo de Bº Nueva Pompeya.

Escenario
Conociendo Rusia presenta Mateo en HUB, un show íntimo y ambicioso

Conociendo Rusia presenta "Mateo" en HUB, un show íntimo y ambicioso

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Agenda Santa Fe: recitales, humor y propuestas culturales para disfrutar el fin de semana

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Divididos vuelve a Santa Fe: La Aplanadora del Rock hará vibrar a la Estación Belgrano

Midachi regresa para una despedida histórica

Midachi regresa para una despedida histórica

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show The Universe of Depeche Mode

DM Experience regresa a Santa Fe presentando su show "The Universe of Depeche Mode"