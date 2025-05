Rompió el silencio la mujer argentina que estuvo desaparecida en México: "Estoy viva de milagro"

María Belén Zerda eligió sus redes sociales pare referirse al hecho. Si bien no dio detalles sobre los motivos de su desaparición, agradeció a quienes rezaron por ella, colaboraron con la intensa búsqueda y aclaró que "no tiene problemas de salud mental".

Lo hizo a través de un posteo en sus redes sociales. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a quienes me apoyaron en este momento tan especial que me tocó vivir. A quienes rezaron por mí, enviaron buenas vibras y me brindaron su apoyo, gracias de todo", empezó.