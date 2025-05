Amsafé, tras las críticas de Pullaro: "Las declaraciones del gobernador no colaboran en nada para mejorar el clima de discusión"

"Es desubicado no querer reconocer la historia democrática del sindicato", manifestó el representante los maestros y maestras de escuelas públicas a través de LT8. Así defendió la labor del actual secretario general Rodrigo Alonso. También destacó la postura de quienes lo antecedieron en el cargo porque ninguno "ha tomado medidas de forma caprichosa".

Qué dijo Pullaro sobre los paros docentes

En la previa a una reunión paritaria clave con los gremios docentes, Pullaro respondió este jueves al titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, quien había hablado del desinterés del Ejecutivo de actualizar los sueldos. “Está enojado conmigo porque se les terminó la extorsión de los paros”, dijo. Y tensó la situación.

Puntualmente, le preguntaron por los dichos del secretario general del gremio de docentes públicos, que afirmó que al gobierno "no le interesa el salario docente".

El gobernador contestó: “Es muy injusto el representante de Amsafé. Sabe muy bien, incluso cuando habla con nosotros, el esfuerzo que hace Santa Fe por mantener los sueldos de los empleados y redistribuir los recursos”.

Luego, continuó: “Aunque no les guste, los salarios crecieron por encima de la inflación en 2024. Estoy de acuerdo con que las cosas no están bien con los empleados públicos en el país, pero tampoco con el empleo privado de los diferentes sectores de la economía y a todos nos faltan recursos. Es un momento para poder ajustarnos y así invertir. No puedo dejar de invertir en la obra pública, no puedo pensar solo en un sector”.

“Entiendo que los sindicalistas, particularmente los de Amsafé, están molestos porque los chicos van todos los días a la escuela y se les acabó la herramienta extorsiva de los paros. Acá se terminó y los chicos empiezan las clases cuando tienen que empezar”, sostuvo.

Amsafé defendió el derecho al paro

Juncos opinó que las declaraciones del gobernador "no colaboran en nada" para mejorar el clima de discusión sobre los sueldos. Previamente remarcó que "los trabajadores vienen perdiendo salario en forma muy importante".

Ante los cuestionamientos de Pullaro, Juncos reivindicó el paro docente como una herramienta de protesta para mejorar las condiciones salariales y laborales. En esa línea recordó que cada marcha o medida de fuerza se implementa a través de una votación que reúne entre 30 y 40 mil personas en todo el territorio santafesino.

"Apelo a que el gobierno reflexione. El camino no es la bravuconada ni la frase provocadora", advirtió el referente de Amsafé. De esta forma reiteró la apuesta al diálogo, pero también dejó en claro que no están conformes con la relación actual entre la organización y el Poder Ejecutivo.

"Más alla de los dichos, los trabajadores pierden sistemáticamente", indicó el sindicalista en cuanto a la situación económica de maestros y maestras. A continuación, subrayó: "Hoy en la provincia, un docente gana 630 mil pesos. Esa es la única realidad".

¿Qué pide Amsafé en la paritaria docente?

Los directivos de Amsafé entienden que el acuerdo es "difícil" porque el gobierno aplicó una suba del 5% con una "proyección mal hecha" en cuanto a la evolución de la inflación. Antes de la reunión del próximo miércoles, Juncos planteó la necesidad de una propuesta contemple el "desfasaje importante del primer trimestre" en relación al aumento del 9,5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"No podemos volver a perder salario", aseveró el gremialista en cuanto a la expectativa sobre el encuentro con los funcionarios provinciales. Asimismo insistió en considerar la deuda acumulada a partir del incumplimiento de la última paritaria de 2023.

El sindicalista dio por seguro que habrá un nuevo plan de lucha con paros o movilizaciones si la oferta es insuficiente. Por último, acotó: "Pullaro debería hacer una lectura de por qué perdió 500.000 votos. Muchos docentes lo votaron en la elección anterior y ahora le dieron la espalda".