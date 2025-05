La tendencia de no usar preservativo en relaciones sexuales enciende la alarma en equipos de salud de Santa Fe

Crece la preocupación en Santa Fe por la cantidad de adolescentes y jóvenes que no utilizan preservativos a la hora de tener relaciones sexuales. Especialistas marcan que, en los últimos cinco años, se notó un incremento en este tipo de prácticas y piden una mayor concientización. Mientras tanto, el gobierno provincial apuesta a evitar el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de los embarazos no deseados mediante políticas en territorio.