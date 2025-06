Sábado frío, húmedo pero con sol en la ciudad de Santa Fe

El viernes comenzó en la ciudad de Santa Fe con cielo cubierto, húmedo, con niebla y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 8.8° y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y predomina un sistema de alta presión en la región, con alternancia en los flujos de aire que ingresan a la misma. Esta situación genera que si bien las condiciones se mantienen estables respondiendo al predominio del sistema de alta presión y las jornadas se presentan mayormente despejadas, se puede observar alguna nubosidad variada por momentos, con bancos de nieblas o neblinas matinales, sobre todo en zonas rurales o de islas. Respecto de las temperaturas, no presentan mayores variaciones, manteniéndose en el rango de los 6° a 10° grados de mínima y los 19° a 22° de máxima durante el fin de semana y comienzos de la semana próxima.