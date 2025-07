¿Qué dijo Claudio Gugnali de una de las joyas de Colón?

Claudio Gugnali, DT de la Selección Sub 20 del Ascenso, dejó su opinión en relación a juveniles de Colón y el propio Minella, con quien tiene diálogo permanente

Claudio Gugnali, entrenador de la Selección Argentina Sub 20 de Ascenso , charló con radio Sol Play (FM 91.5) para conocer detalles de cómo ve a los canteranos rojinegros.

"Zahir Ibarra fue una de las figuras en la última gira, es un chico que tengo mucha esperanza, es un jugador técnico, táctico, eso me lo dijo Martín Minella y lo comprobé en el ámbito internacional con rivales superiores", apuntó.

Para después expresar: "En Suiza fuimos la única selección de ascenso, hay diferencia lógica, pero estos chicos, con amor propio, temple, tengo esperanzas, es jugador Clase A, debido a lo que vive Colón tal vez no fue aprovechado, por suerte la asunción de Martín le dio esta posibilidad y debutó".

LEER MÁS: Se modificó el horario del cotejo entre Colón y Gimnasia de Mendoza

Gugnali también subrayó que "el certamen que jugamos tuvo presencias de Francia, Portugal, equipos de Asia, Japón, Uruguay, el mejor arquero del torneo fue un arquero de Colón, Lucas Cuffia. Ya había viajado a Japón, está trabajando con nosotros, lo había citado a Zahir, me dijo que iba a debutar, es una gran noticia, más él".

Asimismo, al momento de dejar su visión sobre el actual DT de Colón, no dudó en decir que "Minella me hizo acordar a mí cuando estuve en Unión cuando me tocó estar, le gusta mucho el fútbol, es pasional, lee, se prepara, es un digno representante de los técnicos surgidos en Liga Santafesina, está bien dada la oportunidad, Colón tiene un plantel amplio con muchos nombres, hablé después del partido contra Almirante, deberá elegir lo mejor, el fútbol es presente".