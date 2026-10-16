Santo Tomé: vecinos de Villa Luján siguen sin presión de agua y reclaman certezas al municipio por el traspaso a ASSA

Danisa Robledo, integrante de la vecinal, valoró el cambio de prestador, pero advirtió que la presión es casi nula en algunos sectores y que hay familias sin suministro. También pidió transparencia e información sobre las obras previstas.

Santo Tomé. Vecinos exigen al municipio información clara sobre el traspaso del servicio de agua y cloacas a ASSA.

El traspaso del servicio de agua potable y cloacas de Santo Tomé a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) genera expectativas entre los vecinos de Villa Luján, donde los problemas de presión y las interrupciones del suministro se arrastran desde hace años. Aunque consideran positivo el cambio de prestador, reclaman al Municipio conocer cómo se implementará y qué soluciones se prevén para el barrio.

“Nosotros hace muchos años que venimos con situaciones en Villa Luján de inconvenientes con el agua y sinceramente creemos que es algo positivo” , sostuvo Danisa Robledo, integrante de la vecinal. Sin embargo, aclaró que todavía deben conocerse las condiciones de la transición: “Estamos satisfechos por la decisión, pero hay que ver toda la negociación, todo lo que se maneje para el traspaso".

Villa Luján, con presión casi nula y vecinos sin agua

Los problemas quedaron nuevamente expuestos durante el corte que afectó a Santo Tomé y sectores de Sauce Viejo el último fin de semana, a raíz de una falla en una tubería de derivación del Acueducto Desvío Arijón.

“Lo que pasó este último fin de semana fue muy complicado para todos y hay muchos vecinos que todavía no tienen agua en sus domicilios”, señaló Robledo en diálogo con Telefe Santa Fe.

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En el sector este de Villa Luján, las dificultades también están vinculadas con el funcionamiento de las cisternas inauguradas el año pasado, que dejaron de operar en mayo por una situación relacionada con la presencia de Pseudomonas. Desde entonces, según explicó la referente vecinal, la zona volvió a depender del agua proveniente del acueducto.

“Esa zona no tiene presión de agua y estamos continuamente con inconvenientes. Hoy, por ejemplo, la presión es casi nula y hay muchas propiedades, muchos vecinos, que no tienen agua”, advirtió.

La situación también afecta al sector que depende del tanque Zaspe. “Lo mismo nos sucede del lado este que depende del tanque del Zaspe: llega el mediodía y ya no hay agua”, afirmó.

Piden información sobre las obras y la transición

Frente al avance del traspaso, los vecinos buscan reunirse con el Municipio para conocer qué obras deberá realizar ASSA y cómo se resolverán los problemas que afectan particularmente a Villa Luján.

Robledo reclamó que los distintos niveles del Estado prioricen las necesidades de la población. “Es importante que tanto Aguas Santafesinas como el gobierno provincial como el gobierno municipal realmente piensen en los vecinos de Santo Tomé”, planteó.

También pidió que las decisiones se comuniquen con claridad y que la comunidad conozca cada etapa del proceso. “Sería importante que haya transparencia en todas estas cosas, que los vecinos de Santo Tomé estén realmente informados de cada paso que se va a dar”, remarcó.

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La falta de información, sostuvo, profundiza la preocupación de quienes conviven desde hace tiempo con las dificultades del servicio. “Justamente desde el desconocimiento es que todos hablamos, todos estamos preocupados, y está esta situación de realmente angustia ante los problemas que venimos teniendo desde hace mucho tiempo”, expresó.

Qué falta para el traspaso a ASSA

El Concejo Municipal de Santo Tomé aprobó la ordenanza que autoriza al Ejecutivo a iniciar las gestiones para transferir los servicios de agua potable y cloacas a la empresa provincial. La iniciativa obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos.

El cambio de prestador no será inmediato: todavía resta definir y firmar el convenio entre el Municipio, el Gobierno provincial y ASSA. El esquema previsto contempla seis meses de gestión compartida y apunta a que la empresa asuma integralmente el servicio en junio de 2027.

Además, la Provincia comprometió una inversión de $6.000 millones durante tres años. Mientras se definen las condiciones de la transición, los vecinos de Villa Luján esperan precisiones sobre las obras y las medidas que permitirán resolver los problemas de presión y garantizar el suministro.