La llegada de ASSA a Santo Tomé: exigen saber qué pasó con la tasa de agua y la deuda de $6.000 millones

El Concejo municipal aprobó un proyecto que exige al Ejecutivo local precisiones por escrito sobre el destino de la recaudación previa, el plan de obras prometido, el esquema tarifario futuro y el destino de los más de 80 trabajadores municipales.

Traspaso del agua en Santo Tomé: el Concejo aprobó un pedido de informes por la deuda con ASSA.

En la misma sesión en la que se habilitó formalmente el inicio de las gestiones para transferir los servicios de agua potable y desagües cloacales a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), el Concejo municipal de Santo Tomé aprobó este martes un pedido de informes de preferencia presentado por la edila Giselle Miravete (La Libertad Avanza).

La iniciativa, formalizada a través de un proyecto de comunicación independiente a la ordenanza marco, busca que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) responda un cuestionario clave de once puntos sobre los pasivos acumulados, el régimen de transición y los costos que afrontarán los usuarios de la ciudad.

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"Es fundamental contar con respuestas claras y por escrito. Queremos saber qué pasó con el dinero recaudado de la tasa de agua mientras la deuda con la empresa provincial crecía hasta superar los 6.000 millones de pesos, y bajo qué condiciones tarifarias asumirá ASSA", sostuvo Giselle Miravete, concejala de La Libertad Avanza en Santo Tomé.

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Los 11 puntos claves que deberá responder el Ejecutivo municipal

El documento técnico aprobado por el cuerpo deliberativo exige un desglose pormenorizado en cuatro ejes troncales:

1. Deuda histórica y destino de los fondos

Evolución del pasivo: detalle del origen, evolución y balance de la deuda acumulada con ASSA desde 2024, calculada en al menos 6.000 millones de pesos.

Destino de la tasa: informe sobre la cantidad exacta de contribuyentes que abonan la tasa por servicio de agua y en qué se utilizaron los fondos recaudados que no fueron derivados a la empresa proveedora.

Medidas preventivas: si existieron intimaciones o acciones de advertencia previa por parte del Gobierno Provincial antes del colapso del pasivo.

2. Plan de transición y costo operativo

Fechas y costos: cronograma estimado para el desembarco definitivo de ASSA y el cálculo del costo económico que representará el proceso de transición para las arcas locales.

Inversiones y obras: especificación de las obras de infraestructura prometidas por la Provincia, junto con sus respectivos presupuestos y plazos de ejecución para resolver los problemas de presión y calidad en los barrios.

3. Esquema tarifario y contención a los usuarios

Cuadro tarifario: revelar el costo real del servicio que aplicará la prestadora provincial tras la transferencia.

Subsidios o amortiguación: detallar si existirá algún mecanismo de contención o tarifa social para aminorar el impacto del cambio en las facturas domiciliarias.

4. Situación del personal afectado

Futuro laboral: definición de la modalidad de traspaso o adscripción de los más de 80 empleados municipales que actualmente prestan servicio en el área de agua corriente y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales.

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Un trámite paralelo que no frena la negociación

La aprobación del pedido de informes se dio de forma independiente al dictamen de mayoría que autorizó el comienzo formal del proceso de traspaso. De este modo, la norma sancionada no frena el avance de las mesas técnicas entre el Municipio, la Provincia y la conducción de ASSA, pero compromete institucionalmente al Ejecutivo a rendir cuentas ante el Concejo antes de la firma del convenio definitivo.

El dictamen de mayoría aprobado previamente ya establece que cualquier compromiso financiero nuevo, enajenación de bienes municipales o alteración en la masa salarial del personal requerirá una nueva convalidación legislativa por parte del Concejo, instancia donde las respuestas del pedido de informes serán determinantes para el voto final.