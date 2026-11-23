La obra alcanzó el 75% de avance y ya cuenta con un primer tramo de casi 100 metros de barandas laterales. Mientras continúa el montaje de vigas y el hormigonado del tablero, también avanzan los trabajos en los accesos y la reparación preventiva del puente actual.

Puente Santa Fe-Santo Tomé. Se colocaron los primeros 100 metros de barandas laterales en el viaducto, alcanzando el 75% de avance general.

El nuevo Puente Carretero que conectará Santa Fe y Santo Tomé sumó un avance visible en su construcción: comenzó la colocación de las primeras barandas de protección lateral, un elemento que permite anticipar parte de la fisonomía que tendrá la estructura una vez finalizada.

Se trata de un tramo de casi 100 metros, de color naranja, cuyas piezas ya fueron fijadas y abulonadas a ambos lados del viaducto. La instalación de estas protecciones se suma a los trabajos que se desarrollan sobre la superestructura, mientras la obra alcanza un 75% de avance general.

El nuevo puente llegó a esta instancia luego de completar la construcción de sus 42 pilas y avanzar con el montaje de vigas, el hormigonado de los vanos y la ejecución del tablero. Con la finalización de la estructura ubicada bajo el agua, las tareas se concentran ahora en los componentes que quedarán a la vista.

Uno de los últimos hitos se registró durante la última semana de octubre, cuando el Gobierno provincial completó el montaje de vigas en el estribo de Santo Tomé. Los trabajos se realizaron durante la noche para evitar interrupciones en la circulación entre ambas ciudades en los horarios de mayor tránsito.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que la obra no se detenga y explicó que los trabajos avanzan vano por vano. También indicó que los esfuerzos están puestos en completar las vigas que restan colocar y avanzar con los tramos pendientes de hormigonado.

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Cómo avanza la construcción del nuevo puente

El viaducto tendrá 43 vanos, de los cuales 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. Además, se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas para la estructura.

Las piezas son de hormigón postesado y tienen 30,8 metros de largo. Se colocan de a cinco por tramo y forman parte de una secuencia de trabajo que se repite a medida que avanza la construcción.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que, una vez hormigonado cada vano, la máquina lanzavigas se desplaza para colocar las siguientes piezas. Luego se arma el tablero con prelosas y se realiza el hormigonado correspondiente.

El nuevo puente tendrá 1.324 metros de longitud y se construye al sur, en paralelo al actual. Contará con dos carriles de circulación hacia Santa Fe, además de una bicisenda y una senda peatonal. Cuando entre en funcionamiento, el viejo Puente Carretero quedará destinado al tránsito en dirección a Santo Tomé.

Los trabajos en los accesos y la reparación del puente actual

En paralelo a la construcción del viaducto, la Provincia continúa con las intervenciones en las dos cabeceras. En Santo Tomé, las tareas de protección frente a una posible crecida del río Salado registran un 30% de avance.

En Santa Fe, sobre la calzada norte se construyen veredas y las bases para las columnas de iluminación definitiva, mientras que también comenzó la colocación de luminarias. En la calzada sur, los trabajos se concentran en el hormigonado de la zona de Cilsa.

Del lado santotomesino, las intervenciones comprenden las calles Mitre, 7 de Marzo y Candioti, donde se ejecutan veredas, pavimentación, dársenas y colocación de losetas.

Por otra parte, el Gobierno provincial asumirá la reparación preventiva del actual Puente Carretero, que se encuentra bajo jurisdicción nacional, a pedido de Vialidad Nacional.

Seghezzo explicó que el objetivo es prevenir nuevos inconvenientes como los registrados en 2024, cuando una falla obligó a interrumpir la circulación durante varios meses. En ese sentido, aclaró que las tareas previstas tienen carácter preventivo y que actualmente se monitorea la unión de los tableros y la evolución de las irregularidades detectadas.

Los refuerzos necesarios para la reparación ya fueron fabricados. Según detalló el titular de Vialidad Provincial, si desciende el nivel del agua, los trabajos se realizarán desde abajo, sobre el terraplén. De lo contrario, deberán ejecutarse desde la parte superior del puente.

La construcción del nuevo viaducto está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA. La inversión provincial supera los 62.000 millones de pesos.