"Sin ordenanza, no hay control": la municipalidad fue al Concejo a defender el proyecto para regular las apps de viaje

"Sin reglas no podemos determinar qué es legal y qué no”, dijo el secretario de Gobierno Municipal, Sebastián Mastropaolo. La semana que viene se discutirá en el recinto

Apps de viaje: el oficialismo apura su tratamiento en el Concejo y la oposición apunta al problema del control

La presidenta del órgano legislativo, Adriana Molina, junto a los demás concejales, recibieron al secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, Sebastián Mastropaolo; al subsecretario de Función Pública, Juan Callegari, y otros integrantes de la cartera para escuchar las exposiciones y explicaciones de los 31 artículos que contiene el proyecto.

“Tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en relación a las aplicaciones de viajes. Esperamos que con todos los detalles que se van a brindar hoy, en las próximas sesiones podamos tener una sanción definitiva”, apuntó la Adriana Molina, presidenta del cuerpo deliberativo.

Recordó que “hubo un decreto desde Presidencia que autorizaba a la comisión de Servicios Públicos a realizar reuniones con todos los actores involucrados porque este es un tema que desde lo institucional se discutió pero también es un tema que se discute en la calle, en la mesa familiar”.

Por su parte, Sebastián Mastropaolo, secretario de Gobierno, Control y Seguridad Ciudadana, expresó que “hubo un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo que nos permite llegar hoy a una instancia para encontrar un punto de equilibrio y avanzar hacia una ordenanza”.

El funcionario municipal remarcó que “teníamos que dar este debate porque sin ordenanza no hay control; sin reglas no podemos determinar qué es legal y qué no”. Y agregó “para llegar a esta instancia necesitamos mucho consenso, no sólo político. Nosotros tenemos que resolverle la vida cotidiana al vecino, esa es la prioridad que nos fija el intendente Poletti”.

Qué dice el proyecto que pretender regular las apps de viaje

El texto de la norma establece que las aplicaciones deben inscribirse en un registro municipal y designar un representante con residencia en la ciudad. También tienen la obligación de informar datos de conductores y pasajeros, garantizar el cumplimiento legal y liquidar impuestos.

En cuanto a los conductores, deben contar con licencia profesional, seguros y registro del vehículo.

Con respecto a las condiciones del servicio, los precios deben ser visibles antes de la concertación del viaje, la plataforma debe aceptar pagos electrónicos y en efectivo. Otro dato es que se promueve la accesibilidad en los vehículos y la opción de elegir el género del conductor.

Por último, establece la creación de un fondo de movilidad, con el cobro de un 1% a las empresas.