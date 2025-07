Otro salvaje ataque de un perro pitbull, ahora en Rincón: una mujer salió a correr y fue mordida por el animal

El hecho se da a casi tres días del brutal ataque de un perro pitbull a dos hermanas que caminaban en el barrio Sur de Santo Tomé y resultaron gravemente heridas. Una de ellas, perdió un brazo y continúa internada en terapia intensiva del hospital Cullen.

María Sol, víctima del ataque del animal, relató cómo ocurrió el hecho: “Salí a correr un rato y por la ruta 1 y cuando estaba volviendo veo que había un perro en una casa. El perro parecía atado, entonces me quedé tranquila; pasé y seguí mirando por precaución, pero cuando me doy vuelta, veo que venía corriendo rápido con la soga que estaba colgando”.

LEER MÁS: A una de las mujeres atacadas por un pitbull en Santo Tomé le amputaron un brazo y sigue en terapia intensiva

Y continuó: “Quise hacer una seña para frenarlo, levanté la pierna, el brazo, para ver cómo desligarme del animal que se me venía encima”.

Enseguida, sufrió el ataque del perro: “Me muerde primero la mano, después me salta a la altura de la cabeza y me muerde cerca del hombro. En ese momento no supe qué hacer, porque la banquina en esa parte de la ruta 1 es muy finita, y me tiré para la ruta”.

En el instante del ataque del animal, una conductora que circulaba en un auto por la ruta, observó lo que estaba ocurriendo y frenó a socorrer a María Sol. “Se bajó de la moto, pegó dos gritos y me sacó al perro de encima. El animal volvió para el lado de su casa y esta persona se quedó ahí esperando a que el perro no vuelva", señaló la víctima. Luego, la conductora del auto la acompañó hasta su casa.

Tras el hecho, la víctima realizó la denuncia correspondiente ante la policía y luego se realizó las curaciones correspondientes en el Samco de la zona, donde también se vacunó contra la rabia.

LEER MÁS: El ataque feroz de un perro pitbull dejó malheridas a dos hermanas que quedaron internadas en el Cullen

Ataque animal

Consultada sobre la raza del animal, la mujer indicó que a primera vista creyó que se trataba de un pitbull, pero las autoridades le confirmaron que se trata de “una cruza” muy similar al pitbull. En ese sentido, detalló: “Había otros perritos que no actuaron de esa forma, se quedaron en la casa. Él fue el único que salió de los tres perros que había ahí”.

Por último, María Sol explicó que tras el traumático hecho, sintió la necesidad de hacer la denuncia para evitar que otras personas sufran ataques en el futuro: “Cuando me atacó el perro estaba muy adolorida, gritaba y lloraba porque fue terrible lo que me hizo. Llego a mi casa y digo ‘tengo que ir a hacer la denuncia’ porque esto le puede pasar a una señora grande que no se puede defender, o a un niño. Si saltó hasta la altura de mi cabeza le podía hacer cualquier cosa a cualquier otra persona. Quería que se solucionara, que alguien lo agarrara”.