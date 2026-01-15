Uno Santa Fe | Santa Fe | Lince

Sistema Lince en Santa Fe: dos mil nuevas cámaras e Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad en la ciudad

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la apertura de sobres para la instalación del nuevo sistema de videovigilancia en la capital provincial. La iniciativa incorpora Inteligencia Artificial para identificar personas y vehículos, procesar grandes volúmenes de información y acelerar el esclarecimiento de hechos.

15 de enero 2026 · 15:17hs
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en la ciudad de Santa Fe la apertura de sobres con las ofertas técnicas para la licitación del sistema de videovigilancia Lince, una herramienta que permitirá modernizar y ampliar de manera integral la infraestructura de cámaras destinada a la seguridad pública en la capital provincial. El presupuesto oficial asciende a 32.143.664,88 dólares y el plazo previsto para que el sistema esté plenamente operativo es de ocho meses.

El sistema incorpora Inteligencia Artificial (IA) para procesar y cruzar información de manera veloz, identificar personas o vehículos y aportar mayor celeridad en el esclarecimiento de hechos delictivos. En la ciudad de Rosario, esta tecnología ya se encuentra en funcionamiento.

A la licitación se presentó la firma NEC Argentina S.A., cuya propuesta técnica será evaluada y, en caso de ser aprobada, habilitará la apertura del sobre correspondiente a la oferta económica.

Durante la actividad, realizada en el Data Center provincial, Pullaro destacó la magnitud de la inversión y su alcance estratégico. “Es una inversión comparable a la del puente Santa Fe–Santo Tomé. Este sistema no se ve hoy en ningún lugar de la Argentina ni de América Latina”, afirmó. En ese sentido, subrayó que “Lince es una herramienta de seguridad pública que sumamos a nuestro método de trabajo para seguir reduciendo los índices delictivos y los niveles de violencia, tanto en la capital provincial como en Rosario”, y remarcó que coloca a Santa Fe “a la vanguardia en la construcción de seguridad pública en el país”.

Un sistema integral para ser la provincia más segura

El gobernador señaló que el proyecto va más allá de la incorporación de tecnología. “No se trata solo de sumar cámaras: es un sistema de seguridad pública que articula distintas áreas del Gobierno Provincial, a las dos municipalidades y a la Justicia santafesina”, explicó.

En ese marco, Pullaro resaltó los resultados alcanzados en materia de seguridad: “2024 y 2025 fueron los años menos violentos desde que hay registros en la provincia de Santa Fe”. Si bien reconoció que “falta mucho camino por recorrer”, aseguró que el Gobierno provincial avanza “con un método de trabajo muy claro, que hace que los parámetros de inseguridad bajen de manera sostenida día a día”. “Si mantenemos y reforzamos ese método, nuestra provincia va a ser la más segura de la Argentina”, afirmó.

Del acto participaron también el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares; la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado; la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero; y concejales, entre otras autoridades.

Más cámaras y más horas de monitoreo

Por su parte, Tabares detalló la evolución del sistema de videovigilancia en la ciudad. “Al inicio de la gestión había 431 cámaras en Santa Fe. Durante 2024 y 2025 incorporamos 169 más y alcanzamos las 600 actuales”, precisó. Con la puesta en marcha de Lince, se sumarán 2.000 cámaras nuevas, lo que permitirá llegar en seis meses a un total de 2.600 dispositivos en funcionamiento.

Actualmente existen 250 puntos estratégicos con cámaras, cifra que se quintuplicará hasta alcanzar 1.250 puntos de monitoreo, con cobertura ampliada a sectores como Alto Verde y Colastiné. “Con las 600 cámaras actuales, Santa Fe genera unas 14.000 horas de video por día. Con 2.600 cámaras, superaremos las 60.000 horas diarias”, concluyó.

Finalmente, el intendente Juan Pablo Poletti agradeció al gobernador “el compromiso y la optimización de los recursos públicos”.

Qué incluye la inversión

El proyecto contempla la incorporación de 2.000 nuevas cámaras1.850 fijas y 150 domos—, de las cuales 1.765 se instalarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde. También se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 puntos de monitoreo con el Data Center provincial.

Además, se prevé la actualización de los sistemas existentes, la implementación de identificación facial y lectura de patentes, software para búsqueda rápida en videos grabados, alertas en tiempo real y la capacidad técnica para integrar al sistema provincial cámaras de origen privado, ampliando así la red de videovigilancia.

