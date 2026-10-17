Susto en el centro de Santa Fe: un conductor esperaba el cambio del semáforo cuando un árbol cayó sobre su auto

El ejemplar se desprendió desde la raíz y cayó sobre un Renault Sandero en Juan de Garay y Urquiza. La Policía intervino y la circulación fue interrumpida de manera preventiva.

Susto. Un árbol se desprendió y cayó sobre un Renault Sandero en el centro de Santa Fe. Foto: Gentileza Mario Galoppo en X.

Un árbol cayó sobre un automóvil durante la tarde de este sábado en el centro de la ciudad de Santa Fe y obligó a interrumpir momentáneamente el tránsito en la intersección de Juan de Garay y Urquiza .

El episodio involucró a un Renault Sandero gris que se encontraba detenido a la espera del semáforo cuando la copa del árbol se desprendió y cayó sobre el techo del vehículo.

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Según se observa en las imágenes del hecho, el ejemplar cedió desde la raíz y terminó sobre el automóvil. La situación motivó la intervención de personal policial para resguardar el sector y ordenar la circulación vehicular.

Susto. Un árbol se desprendió y cayó sobre un Renault Sandero en el centro de Santa Fe. Foto: Gentileza Mario Galoppo en X.

Interrumpieron el tránsito de manera preventiva

Tras la caída, el tránsito fue cortado de manera momentánea en la zona de Juan de Garay y Urquiza, mientras se desarrollaba el operativo.

Las autoridades recomendaron circular con precaución por el sector.

Hasta el momento, no se informaron las causas que provocaron la caída del árbol ni se brindaron precisiones sobre posibles personas heridas.