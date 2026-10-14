El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

La octava edición del Harlem Festival convocó a unas 20.000 personas por jornada en la Estación Belgrano, con más de 30 artistas y tres escenarios

El Harlem Festival cerró su octava edición con una convocatoria de más de 40.000 personas en la ciudad de Santa Fe. Durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, el predio de la Estación Belgrano recibió a unos 20.000 asistentes por día, que disfrutaron de una programación con más de 30 artistas distribuidos en tres escenarios, DJs, propuestas gastronómicas y espacios de marcas.

El festival volvió a reunir música y entretenimiento en una propuesta que convoca a públicos diversos y posiciona a Santa Fe como uno de los puntos de referencia para los grandes eventos culturales del litoral.

La convocatoria se sumó al multitudinario concierto de Los Fabulosos Cadillacs, realizado el sábado 3 de octubre en el mismo predio. Con ambos acontecimientos, la productora Harlem superó los 50.000 espectadores en apenas ocho días, según los datos difundidos por la organización.

El impacto también se extendió más allá de los escenarios. El fin de semana largo, que incluyó el feriado del lunes 12 de octubre, impulsó el movimiento turístico y comercial en la región Santa Fe-Paraná. De acuerdo con la organización, la actividad registró una ocupación hotelera plena y un importante movimiento en distintos sectores de la economía local.