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Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: "Tiene una condición altísima y un gran futuro"

Mauricio Chiementín, DT de Colón (SJ) recordó el debut de Mateo Peresutti en el Regional, con 16 años, y destacó sus condiciones futbolísticas y humanas.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 14:30hs
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Chiementín, tras el debut de Peresutti en Unión: Tiene una condición altísima y un gran futuro

El presente de Mateo Peresutti en Unión no pasa inadvertido para Mauricio Chiementín, el entrenador de Colón de San Justo que le dio la oportunidad de debutar en Primera cuando todavía era muy chico. Después de su estreno como titular en el equipo rojiblanco, el técnico valoró el crecimiento del mediocampista y se mostró convencido de que tiene un futuro promisorio en el fútbol.

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La verdad es que a nosotros no nos sorprende. Sabemos que tiene una condición altísima, que es un chico obediente, un profesional, una excelente persona y un gran jugador de fútbol. Tiene muchísimo por recorrer y creemos que tiene un gran futuro”, expresó Chiementín al referirse al futbolista surgido de Colón de San Justo.

El entrenador conoce a Peresutti desde sus primeros pasos en el plantel superior y recordó que su promoción se produjo a una edad muy temprana. “Nosotros lo hemos visto desde chiquito, porque ya a los 15 años estaba en el plantel de Primera”, contó.

Su debut oficial llegó en el Torneo Regional Amateur, cuando tenía apenas 16 años. Fue en un encuentro frente a Huracán de Vera, que terminó igualado 2-2. Aquella jornada también marcó el estreno de Tomás Fagioli, otro de los jóvenes que luego continuaron su camino en Unión.

“Lo hice debutar en el Regional Amateur con 16 años. Ese partido lo jugamos en Vera, contra Huracán, y debutaron los dos: Tomi Fagioli y Mateo. Después fueron jugando y alternando, porque había un gran equipo”, recordó el DT.

La experiencia como herramienta para crecer para Mateo Peresutti en Unión

Chiementín también hizo hincapié en un aspecto que considera fundamental en la formación de Peresutti: la posibilidad de compartir entrenamientos y partidos con futbolistas experimentados, incluso sin haber transitado gran parte de las divisiones inferiores de AFA.

“Él no hizo inferiores de AFA, excepto cuarta o quinta cuando llegó a Unión. Hizo Primera de Liga y arrancó ahí”, explicó el entrenador, quien destacó el valor de haberlo incorporado tempranamente a la dinámica del plantel superior de Colón de San Justo.

En ese sentido, consideró que enfrentarse con jugadores de mayor edad y recorrido le permitió adquirir herramientas importantes para afrontar los desafíos del fútbol profesional.

“Cuando nosotros subimos a un jugador que le vemos condiciones a entrenar con la Primera y a enfrentarse con futbolistas que han sido profesionales, le estamos dando algo que por ahí las inferiores de AFA no le dan: el roce con jugadores de 25 o 30 años y la posibilidad de perder el miedo de ser el más chico de todos”, señaló.

Para Chiementín, esa experiencia también se refleja en la personalidad que Peresutti muestra dentro de la cancha. “Mateo juega siempre con la pelota. Además, cuando no la tiene, es un chico que presiona muy bien. Es un profesional al ciento por ciento y va a ir aprendiendo en cada partido y en cada entrenamiento, porque lo tiene en la cabeza”, afirmó.

Mateo Peresutti, debut en Unión y orgullo para Colón de San Justo

La oportunidad de Peresutti en Unión representa también una satisfacción para quienes acompañaron su formación en el club de San Justo. Chiementín remarcó que el juvenil tiene una idea clara de lo que pretende para su carrera y que cuenta con condiciones para seguir creciendo.

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“La idea de él es fija: sabe que va a hacer grandes cosas jugando al fútbol. Para nosotros es una alegría enorme”, concluyó el entrenador.

Con el recuerdo de aquel debut a los 16 años y la satisfacción de verlo dar nuevos pasos en el fútbol de Primera División, Chiementín destacó el presente de un jugador al que conoce desde sus comienzos y en el que siempre confió. Ahora, con la camiseta de Unión y la posibilidad de sumar minutos en la máxima categoría, Peresutti empieza a transformar aquellas primeras oportunidades en una realidad cada vez más prometedora.

Unión Chiementín Mateo Peresutti
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