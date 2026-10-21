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Unión no tiene margen: las cuentas que necesita para meterse en los playoffs del Clausura

Al Tatengue le quedan nueve puntos en disputa y está a cinco de la zona de clasificación. Necesita sumar casi todo y esperar tropiezos de sus rivales directos.

Ovación

Por Ovación

21 de octubre 2026 · 12:13hs
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Unión no tiene margen: las cuentas que necesita para meterse en los playoffs del Clausura

Unión afronta la recta final del Torneo Clausura con un objetivo que empieza a complicarse: ingresar entre los ocho primeros de la Zona A para disputar los playoffs. Con 14 puntos y tres partidos por delante, el equipo rojiblanco ya no tiene demasiado margen de error. Ganar será fundamental, aunque también deberá seguir de cerca los resultados de los equipos que hoy ocupan los últimos lugares de clasificación.

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Unión necesita ganar y mirar de reojo a sus rivales

De acuerdo con la tabla de posiciones, el Tatengue se encuentra undécimo, con 14 unidades, las mismas que Estudiantes, que aparece décimo. Sin embargo, el último boleto a los octavos de final lo tiene Independiente, octavo con 19 puntos. Por eso, el conjunto santafesino está obligado a descontar cinco unidades en las tres jornadas que restan.

El escenario más favorable sería conseguir los nueve puntos en juego. Si lo logra, Unión alcanzará las 23 unidades y tendrá mayores posibilidades de meterse en la próxima instancia, aunque su clasificación también dependerá de lo que suceda con los equipos que están por encima.

En ese camino, Independiente aparece como el principal rival a seguir, pero San Lorenzo también representa una amenaza: el Ciclón suma 17 puntos y ocupa el noveno puesto. Una serie de resultados adversos para ambos podría abrirle una puerta al equipo rojiblanco.

Las cuentas del Tatengue para llegar a los playoffs

Con tres fechas por disputar, cada punto puede resultar determinante. Si Unión consigue dos victorias, llegará a 20 unidades y podría pelear por la clasificación, siempre que sus competidores directos dejen puntos en el camino. En cambio, si suma apenas un triunfo, alcanzará los 17 puntos y sus posibilidades quedarán mucho más reducidas.

Otro aspecto que puede influir es la diferencia de gol. Actualmente, Unión tiene -4, mientras que Independiente registra -1. En caso de igualdad de puntos, ese rubro podría perjudicar al Tatengue, por lo que no solo necesitará ganar, sino también mejorar sus números.

La pelea sigue abierta, pero el margen es cada vez menor. Unión deberá hacer su parte en las últimas tres presentaciones y esperar que los resultados ajenos acompañen. El objetivo es claro: sumar lo máximo posible para mantener viva la ilusión de jugar los playoffs del Clausura.

Los rivales directos del Tatengue

Unión Clausura
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