Cristian Tarragona, tras el empate de Unión: "La pelota parada nos puede dejar afuera de todo"

El delantero analizó la igualdad ante Riestra, reconoció errores defensivos y destacó la reacción del equipo. Además, mantiene la ilusión de clasificar a los playoffs.

Cristian Tarragona analizó el empate 1-1 de Unión ante Deportivo Riestra y valoró la mejoría futbolística del equipo tras cuatro derrotas consecutivas. El delantero lamentó los problemas en la pelota parada, destacó la reacción después del gol recibido y aseguró que el plantel seguirá luchando por ingresar a los playoffs. Además, agradeció el apoyo de los hinchas rojiblancos.

La preocupación por la pelota parada y la reacción del equipo

Tarragona reconoció que Unión realizó un buen partido en una cancha difícil, pero volvió a señalar una falencia que preocupa al plantel: las jugadas de pelota parada. “Tenemos que seguir corrigiendo porque nos puede dejar afuera de todo”, advirtió el delantero, quien expresó su bronca por no haber conseguido los tres puntos.

El atacante también destacó la respuesta del equipo después de quedar en desventaja y consideró que Unión mostró otra actitud respecto del encuentro anterior. Si bien reconoció que faltó profundidad para superar la defensa rival, valoró la circulación de la pelota y la jugada colectiva que terminó con el gol de Tobías Rubio.

“Dejamos otra imagen, pero no nos está alcanzando”, resumió Tarragona, que remarcó la importancia de seguir trabajando de cara a las tres fechas que restan en el torneo.

La ilusión de los playoffs y el mensaje para los hinchas

A pesar de la distancia con los puestos de clasificación, Tarragona aseguró que el objetivo sigue vigente y que el equipo no debe dejar de intentarlo. “Nosotros obviamente que seguiremos abogando a entrar dentro de los ocho, ojalá que nos den los números”, expresó, con la mirada puesta en el próximo compromiso ante Estudiantes.

El delantero también se refirió a la presión que implica jugar las últimas jornadas con la necesidad de sumar. Lejos de considerarla una carga, sostuvo que el plantel debe agradecer la posibilidad de competir y continuar esforzándose para alcanzar sus objetivos.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas de Unión, que siguen acompañando al equipo pese a los resultados adversos: “Gracias por seguir bancando”, expresó Tarragona, con la esperanza de que el Tatengue pueda cerrar el campeonato de la mejor manera.