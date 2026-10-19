Madelón apuesta a la recuperación de Unión: "La idea es entrar, es difícil, pero no imposible"

Tras el empate 1-1 ante Riestra, el entrenador rojiblanco valoró la reacción del equipo, destacó el rendimiento de los juveniles y aseguró que todavía hay chances de clasificar a los playoffs.

Leonardo Madelón analizó el empate de Unión ante Deportivo Riestra, resultado que permitió cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas. El entrenador destacó el rendimiento colectivo, la actitud y la concentración del equipo en una cancha difícil. Además, pidió paciencia con los juveniles, defendió la evolución futbolística del plantel y sostuvo que la clasificación a los playoffs todavía es posible.

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“Había que cortar la racha”: el balance de Madelón

El técnico consideró que Unión hizo un buen partido y tuvo el control durante varios pasajes, aunque reconoció que el equipo no pudo llevarse los tres puntos. Sobre el gol recibido, explicó que llegó tras una pelota parada y remarcó que el conjunto rojiblanco reaccionó rápidamente para alcanzar el empate.

Madelón también valoró el desempeño de los más jóvenes, especialmente el de Mateo Peresutti, quien debutó como titular. En ese sentido, señaló que el plantel atraviesa una etapa de reconstrucción y que resulta fundamental generar confianza para que los juveniles puedan crecer y consolidarse.

“Me gustó la actitud, la concentración y el bloque compacto de todo el partido del equipo”, resumió el entrenador, quien se mostró conforme con la respuesta de sus dirigidos después de una seguidilla negativa.

La ilusión de los playoffs y el desafío de cerrar bien el torneo

Pese a la distancia con los puestos de clasificación, Madelón evitó dar por terminado el objetivo y aseguró que Unión debe seguir compitiendo hasta el final. “Se puede ganar, se puede entrar, todavía hay chances. Hasta la última hay que intentar todo”, afirmó, con la mirada puesta en los encuentros que restan.

El entrenador también hizo hincapié en la necesidad de terminar el año con una identidad futbolística clara y sin buscar excusas por las dificultades atravesadas. Con contratos próximos a finalizar y un plantel que necesita recuperar confianza, remarcó que el escudo debe estar por encima de los intereses individuales.

“Primero está Unión”, insistió Madelón, quien concluyó con un mensaje dirigido a los hinchas: el equipo debe ofrecer un cierre digno, competir en cada partido y mantener viva la esperanza mientras las posibilidades matemáticas lo permitan.