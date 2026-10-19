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El minuto a minuto de Unión ante Deportivo Riestra

Unión empató 1 a 1 ante Riestra por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se llevó un punto.

19 de octubre 2026 · 21:14hs
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El minuto a minuto de Unión ante Deportivo Riestra

Unión llegó tras una dura derrota de local ante Defensa y Justicia y acumuló su cuarta derrota consecutiva, previamentefue goleado 3-0 por Boca y superado 2-1 por Independiente y Talleres. Para este encuentro, Leonardo Madelón realizó cuatro modificaciones con respecto al último partido. Julián Palacios ingresa por Mauro Luna Diale, Mateo Peresutti reemplaza a Emilio Giaccone, Brahian Cuello ocupa el lugar de Ignacio Malcorra y Marcelo Estigarribia vuelve a la delantera en lugar de Eric Ramírez.

LEER MÁS: Entre la concentración y el aliento, Unión le puso clima a una visita clave ante Riestra

COMENZÓ EL PARTIDO EN EL GUILLERMO LAZA

Unión ya se mide ante Riestra por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, con el objetivo de dejar atrás los malos resultados y reencontrarse con el triunfo.

8' 1T: ¡UNIÓN CASI GRITA EL PRIMERO!

Cuello asistió a Ayala, que sacó un potente remate al palo derecho de Riestra donde estuvo firme Arce. El Tatengue avisó y estuvo muy cerca de abrir el marcador.

12' 1T: RUBIO SALVÓ A UNIÓN

Cristian Paz sacó un remate para Deportivo Riestra, pero Tobías Rubio apareció para rechazar la pelota y evitar el peligro sobre el arco tatengue.

21' 1T: UNIÓN BUSCA EL PRIMERO, PERO NO LOGRA CONCRETAR

Mateo Peresutti tuvo su oportunidad para adelantar al Tatengue en el marcador, pero su remate se fue desviado y terminó afuera. Unión intenta generar peligro y encontrar los espacios para romper el cero ante Deportivo Riestra.

22' 1T: SE LO CORTARON A UNIÓN

El Tatengue intentó avanzar con Cristian Tarragona, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada. El árbitro sancionó el offside y Unión no pudo continuar con su ataque ante Deportivo Riestra.

25' 1T: SE SALVÓ UNIÓN

Antony Alonso tuvo una oportunidad para Deportivo Riestra y sacó un remate que terminó afuera. El Tatengue respira aliviado tras el intento del conjunto local y busca mantenerse firme en defensa para evitar que se abra el marcador.

28' 1T: RIESTRA AVISA, PERO UNIÓN RESPIRA

Mariano Bracamonte probó con un remate para Deportivo Riestra, pero la pelota se fue desviada y terminó afuera. El Tatengue vuelve a salir ileso ante un intento del rival y busca acomodarse en el partido para generar peligro en el área contraria.

31' 1T: UNIÓN NO LOGRA CONCRETAR SU ATAQUE

El Tatengue intentó avanzar con Marcelo Estigarribia, pero la jugada quedó invalidada por posición adelantada. El árbitro sancionó el offside y el Rojiblanco perdió la posibilidad de continuar con su ofensiva. Unión sigue buscando espacios para lastimar a Deportivo Riestra y generar una chance clara de gol.

34' 1T: UNIÓN ESTUVO A NADA DEL PRIMERO

Mateo Peresutti sacó un remate que hizo temblar el arco y terminó estrellándose en el palo. El Tatengue tuvo la chance clarísima de abrir el marcador, pero la pelota le negó el grito de gol.

41' 1T: Unión respira tras el remate desviado de Riestra

Milton Céliz probó al arco para Deportivo Riestra, pero su disparo se fue afuera y no logró inquietar el arco tatengue. Unión se salva de una nueva aproximación del rival y busca mantener el orden en defensa para llegar al descanso con el marcador en cero.

¡Final del primer tiempo: Unión empata 0-0 ante Riestra!

El Tatengue se va al descanso sin goles frente al Malevo, en un encuentro parejo y disputado. Unión tuvo sus oportunidades para abrir el marcador, con un remate de Mateo Peresutti que se estrelló en el palo, pero todavía no logra concretar. El equipo rojiblanco buscará mejorar en el complemento para quedarse con la victoria en condición de visitante.

COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO

Unión ya juega el complemento ante Deportivo Riestra y va en busca de romper el cero para quedarse con una victoria clave en condición de visitante.

ST 4': ¡MANSILLA SALVÓ A UNIÓN!

Braian Sánchez sacó un remate para Riestra, pero Matías Mansilla respondió a tiempo y rechazó la pelota para evitar el peligro sobre el arco tatengue.

ST 4': ¡OTRA VEZ MANSILLA!

Alexander Díaz probó al arco, pero el arquero rojiblanco volvió a intervenir y rechazó el disparo para mantener a Unión en partido.

4' 2T: Gol de Riestra

Juan Cruz Randazzo aparece solo por arriba y define de cabeza ante Matías Mansilla. Asistencia de Mariano Bracamonte.

ST 11': GOL DE UNIÓN!

Tobías Rubio se eleva en soledad y conecta un cabezazo certero ante Ignacio Arce para marcar el empate del Tatengue frente a Riestra.

ST 22': AYALA SE JUEGA TODO POR UNIÓN

Nicolás Watson sacó un remate para Deportivo Riestra, pero Lucas Ayala apareció para rechazar la pelota y cortar el avance del rival.

ST 21': SE CORTÓ EL ATAQUE DE UNIÓN

Marcelo Estigarribia intentó avanzar para generar peligro, pero el árbitro sancionó posición adelantada y anuló la jugada del conjunto rojiblanco.

ST 32': TARRAGONA BUSCÓ EL SEGUNDO

Cristian Tarragona sacó un remate para adelantar a Unión, pero Ignacio Arce respondió y rechazó el disparo. El Tatengue sigue insistiendo en busca de la victoria ante Riestra.

ST 33': UNIÓN NO SE RINDE

Mateo Peresutti probó al arco con un remate peligroso, pero Ignacio Arce volvió a intervenir para evitar el gol rojiblanco. El equipo de Santa Fe continúa buscando ponerse en ventaja.

ST 36': TARRAGONA TUVO SU CHANCE

Cristian Tarragona volvió a intentar para Unión, aunque su remate se fue desviado y terminó afuera.

¡Final del partido: Unión empató 1-1 ante Riestra!

El Tatengue tuvo sus chances en un primer tiempo parejo, incluido un remate de Mateo Peresutti que dio en el palo. En el complemento, Randazzo puso en ventaja al Malevo, pero Tobías Rubio apareció de cabeza para marcar la igualdad. Unión buscó la victoria hasta el final, aunque no logró romper el empate.

Formaciones y datos del partido

Riestra: 1. Ignacio Arce; 15. Nicolás Sansotre, 19. Juan Randazzo, 24. Facundo Miño, 22. Cristian Paz, 36. Mariano Brancamonte; 16. Nicolás Waston. 10. Braian Sánchez, 8. Milton Céliz; 7. Antony Alonso y 11. Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 2. Matías Rocha, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 34. Mateo Peresutti, 22. Brahian Cuello; 19. Marcelo Estigarribia y 25. Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Amonestados: Marcelo Estigarribia (U); Sansotre (R).

Cambios: 58' Quintana x Randazzo (R); 61' González x Sánchez (R); 62'Benegas x Díaz (R); 62'Ramírez x Miño (C); 72'Diale x Cuello(U); Goitía x Alonso (R); 72'Ramírez x Palacios (U); 82'Malcorra x Mosqueira (U).

Horario: 21.15.

Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Yael Falcón Pérez.

TV: ESPN Premium.

Radio: UNO 106.3 FM

Unión Riestra Clausura
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