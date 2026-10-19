Madelón, ante un partido que puede marcar su futuro en Unión

Leonardo Madelón afronta una de las pruebas más delicadas desde su regreso a Unión . La visita de este lunes a Deportivo Riestra, desde las 21.15 en el estadio Guillermo Laza, no representa solamente una oportunidad para cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas: también aparece como un partido que puede marcar su futuro al frente del equipo.

El presente futbolístico es alarmante, los resultados dejaron al Tatengue contra las cuerdas y el entrenador necesita encontrar respuestas para evitar que la crisis se profundice.

LEER MÁS: Unión visita a Riestra con la obligación de frenar la crisis y recuperar la ilusión

Las caídas ante Talleres, Independiente, Boca y Defensa y Justicia expusieron las dificultades de un equipo que perdió solidez defensiva, no encuentra equilibrio en el mediocampo y dejó de mostrar la contundencia que supo tener durante buena parte de la temporada. Madelón no consigue revertir la tendencia y llega a Riestra con la obligación de demostrar que todavía puede recuperar el funcionamiento colectivo.

El interrogante sobre su continuidad se instaló en medio de un escenario preocupante. Después de la derrota ante Defensa y Justicia, el técnico transmitió que tenía fuerzas para seguir adelante y revertir la situación, pero ahora necesita que esa convicción se refleje en el campo de juego. Una nueva caída profundizaría la crisis y dejaría a Unión todavía más comprometido en su objetivo de clasificarse a los playoffs.

Los números del cuarto ciclo de Madelón en Unión

El balance estadístico de esta etapa también permite dimensionar el recorrido del entrenador. Desde su regreso, el 29 de abril de 2025, Madelón dirigió a Unión en 55 partidos oficiales, entre torneos de Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Sudamericana. El saldo es de 18 victorias, 16 empates y 21 derrotas, con un promedio de 1,27 puntos por encuentro.

Los números incluyen momentos de buen rendimiento y una clasificación a los playoffs del Apertura 2026, en los que el Tatengue superó a Independiente Rivadavia como visitante antes de quedar eliminado ante Belgrano en cuartos de final. Sin embargo, la actualidad contrasta con aquellos pasajes: las cuatro derrotas consecutivas del Clausura dejaron al equipo sin respuestas y con cada vez menos margen para alcanzar la clasificación.

La estadística no explica por sí sola el presente, pero se suma a un panorama en el que Unión necesita resultados inmediatos. El entrenador deberá recuperar la confianza de sus futbolistas y encontrar una formación que le permita competir con mayor consistencia en las últimas fechas.

La falta de jerarquía, un problema que Madelón no logra resolver en Unión

Uno de los inconvenientes más evidentes está en la conformación del equipo. Unión perdió piezas importantes y todavía no consiguió reemplazar con garantías a Mauro Pittón y Rafael Profini en el centro del mediocampo. La lesión de Lucas Menossi redujo las alternativas y obligó al técnico a probar distintas combinaciones sin encontrar una sociedad estable.

Ante Riestra, Mateo Peresutti se perfila para debutar como titular como volante central, una apuesta que refleja tanto la búsqueda de soluciones como la falta de respuestas de otras alternativas. Emilio Giaccone no terminó de convencer y el entrenador volverá a modificar el sector para intentar encontrar equilibrio, recuperación y capacidad de juego.

LEER MÁS: Unión, con varias novedades en la lista de citados para visitar a Riestra

En la zaga central, Madelón mantendría a Matías Rocha. El defensor todavía no consiguió ofrecer la seguridad que el equipo necesita, pero el técnico cuenta con pocas opciones de experiencia: detrás aparecen juveniles que llegan desde Reserva y cuya diferencia de recorrido representa un factor en la decisión. La apuesta por Rocha expone una de las dificultades estructurales del plantel: la falta de jerarquía y experiencia en puestos clave.

Leo Madelón, ante un partido clave para su continuidad como DT de Unión.

Los cambios también alcanzarían a los costados del mediocampo. Julián Palacios ingresaría por Mauro Luna Diale, mientras que Brahian Cuello tendría chances de reemplazar a Ignacio Malcorra. En ataque, Marcelo Estigarribia volvería a la titularidad para acompañar a Cristian Tarragona. Así, Madelón regresaría a una estructura por las bandas y con una dupla ofensiva que utilizó con frecuencia durante la primera mitad del año.

El equipo necesita una respuesta y los playoffs siguen en juego

Unión suma 13 puntos y está a cuatro de Newell's, que ocupa el octavo puesto, el último que permite ingresar a los playoffs. Después de visitar a Riestra, recibirá a Estudiantes, jugará ante la Lepra en el Coloso Marcelo Bielsa y cerrará como local frente a Vélez. Todavía tiene oportunidades para descontar la diferencia, aunque necesita empezar a sumar de inmediato.

LEER MÁS: Las ausencias que Unión no logró disimular y que Madelón no pudo reemplazar

El calendario ofrece dos cruces directos que pueden modificar el escenario, pero para llegar con posibilidades concretas primero deberá recuperar competitividad. La defensa acumula 19 partidos consecutivos sin mantener la valla invicta, el mediocampo no consigue proteger a la última línea y el equipo perdió eficacia en ataque. Son problemas que se repiten y que Madelón todavía no pudo corregir.

El desafío ante Riestra es futbolístico, anímico y también determinante para el futuro del entrenador. Unión necesita frenar la caída, volver a ganar y demostrar que puede sostener un rendimiento competitivo. Con cuatro derrotas seguidas y la continuidad de Madelón bajo la lupa, el margen de error prácticamente desapareció. El Tatengue todavía puede llegar a los playoffs, pero necesita que el partido en el Guillermo Laza sea el comienzo de una reacción y no otro capítulo de una crisis que amenaza con llevarse puesto el cierre de su temporada.