El uno por uno de Unión en la caída ante Emelec

Brian Blasi (5): Fue el mejor defensor del equipo con algunos buenos cruces, como por ejemplo en el final ante Ordoñez para evitar el segundo gol. Fue el que más empujó siendo salida, aún con algunas equivocaciones.

Matías Nani (4): No jugó un buen partido, en el primer tiempo se lo notó inseguro con algunas salidas. Le faltó mayor presencia en el fondo. En el segundo tiempo tuvo una chance pero cabeceó desviado.

Claudio Corvalán (4): No pasó casi nunca en ataque, le costó mostrarse como opción de pase y se lo notó contenido. En la marca tampoco resultó garantía y cayó en la confusión como la mayoría de sus compañeros.

LEER MÁS: Unión jugó mal y perdió bien ante el Emelec por 1-0

Javier Cabrera (5): Le metió una muy buena asistencia a Troyansky que el Pocho no supo aprovechar. En el inicio del segundo tiempo inquietó con algunas corridas, pero se fue diluyendo y fue reemplazado.

Nery Leyes (4): Flojo rendimiento, fue el volante más retrasado, pero le faltó mayor presencia en la zona central y precisión en ese primer pase. Además un mal despeje suyo habilitó a Barceló para el gol del Emelec.

Sebastián Assis (4): Otro que poco pudo hacer, peleó como es su costumbre pero entró en la confusión y fue perdiendo peso en la zona media ante la superioridad del elenco ecuatoriano. Fue el primer reemplazado.

Ezequiel Cañete (4): No pesó nunca en el partido, es un jugador de buen pie, pero en este caso no prevaleció en el pase filtrado. Pero además no tuvo movilidad y no logró pisar el área rival por sorpresa como suele hacerlo.

Franco Troyansky (4): Tuvo una chance de gol, quizás la más clara que dispuso Unión pero remató exigido a las manos del arquero rival. Lo demás fue chocar mucho y no tener claridad. Ensayó un taco que controló Ortiz.

Juan Manuel García (4): Jugó mucho de espaldas pero no lo asistieron. Luchó con los centrales de Emelec pero perdió mucho más de lo que ganó.

LEER MÁS: Franco Troyansky seguirá en Unión

Kevin Zenón (-): Con algunas cositas demostró que tranquilamente puede ser titular. Le imprimió mayor movilidad a la zona media.

Gastón Comas (-): Ingresó junto con Zenón, pero no logró meterse en el partido, se lo notó impreciso con la pelota en los pies.

Mauro Luna Diale (-): Pocos minutos en cancha, pintaba para ser titular, pero finalmente jugó Troyansky. Tuvo su debut con la camiseta de Unión.

Gabriel Carabajal (-): Debió entrar antes, probó con un remate desde afuera del área que se fue desviado. Pero es uno de los pocos jugadores que puede ser conductor.

Imanol Machuca (-): Otro que debutó con la camiseta de Unión, aunque ingresó cuando quedaban dos minutos para el final del partido por lo cual poco pudo hacer.