¿Paro de colectivos en Santa Fe?: el gremio local espera por una nueva reunión en la negociación nacional

La seccional de UTA Santa Fe todavía no comunicó si se plegará o no a la medida de este martes a nivel nacional. Aguardan por una reunión de última hora.

LEER MÁS: La UTA ratificó el paro de colectivos en todo el país: "No tengan ninguna esperanza"

Sin acuerdo a nivel nacional

Desde UTA Santa Fe esperan definiciones de la audiencia entre la UTA, las cámaras del sector y la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde por la tarde la negociación fracasó y se confirmó la huelga nacional, según indicaron medios de Buenos Aires. Luego, cada jurisdicción debía definir la adhesión.

El encuentro se inició luego de las 16 mediante videoconferencia. Justamente, en la última cumbre, que ocurrió el pasado 30 de abril, no se llegó a un acuerdo y desde la UTA anunciaron la nueva medida de fuerza. Ahora ocurrió lo mismo, pero restaba que cada seccional resolviera su postura.

Si bien la discusión salarial en cuestión es la que corresponde al Amba, seccionales de la UTA del interior, como las mencionadas Córdoba y Santa Fe Capital, se involucraron para plegarse a la medida de fuerza. Y hasta este lunes a la tarde no habían manifestado cambios en su postura.

No obstante, en las últimas horas desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) manifestaron que no se descarta pedirle al Gobierno que dicte la conciliación obligatoria para el interior, ya que las paritarias para los trabajadores del resto del país, fuera del Amba, todavía no comenzó. Ese podría ser otro factor clave en relación a si habrá paro o no en Rosario este martes.

El reclamo

Concretamente sobre el reclamo de UTA, desde el sector empresario remarcaron que "las empresas que prestan servicios de transporte de pasajeros urbanos por automotor del interior del país no se encuentran hoy en condiciones económicas ni financieras para afrontar obligaciones salariales que cuenten con mínimas condiciones de sustentabilidad".

A su vez, desde UTA indicaron que se encuentran "ante un atraso injustificado en el acuerdo de incremento salarial, pese a contar sobradamente con el tiempo para ello, sin una respuesta salarial por parte de la Federación empresaria", y sumaron: "Hay una clara actitud dilatoria por parte de las empresas, que pareciera pretenden demorar aún más sus deberes propios".

Según el secretario general de UTA, Roberto Fernández, las cámaras empresarias ofrecieron "para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio un incremento remunerativo de menos del 6%, a pagarse a partir del mes de junio".

"Falta de respeto"

Además, desde el gremio calificaron como una "falta de respeto" la propuesta de sumas no remunerativas de $40.000 para el 26 de mayo, $50.000 para el 16 de junio y $70.000 para el 15 de julio.