Los llamativos casos de los tres juveniles de Unión que quedaron relegados

Los tres tuvieron su oportunidad en Primera, pero hoy quedaron relegados y ya no aparecen entre las principales alternativas de Leo Madelón en Unión.

En Unión , no todos los caminos hacia la Primera División tienen continuidad. Santiago Grella, Tomás Fagioli y Santino Vera son tres ejemplos de futbolistas que lograron sumar minutos en el equipo principal, parecían empezar a ganarse un lugar y hoy atraviesan una realidad diferente: quedaron relegados en la consideración de Leonardo Madelón.

Los tres tuvieron su oportunidad con la camiseta rojiblanca y, en distintos momentos, alimentaron la expectativa de convertirse en alternativas habituales dentro del plantel profesional. La idea era que pudieran esperar su momento desde el banco de suplentes o, a partir de sus rendimientos, ganarse un lugar entre los titulares. Sin embargo, con el correr de los partidos, fueron perdiendo espacio y actualmente les cuesta meterse en la pelea por un lugar.

Fagioli, de arrancar como titular a perder terreno en Unión

El caso de Tomás Fagioli es uno de los más llamativos, porque había comenzado el campeonato con un lugar en el equipo. La lesión del uruguayo Maizon Rodríguez, quien posteriormente fue transferido al Krasnodar de Rusia, le abrió una posibilidad que el juvenil pudo aprovechar para sumar continuidad.

Fagioli llegó a tener protagonismo en el arranque de la temporada y parecía encontrar el escenario ideal para consolidarse en Primera. Sin embargo, esa presencia fue perdiendo fuerza y hoy ya no aparece con el mismo peso dentro de las opciones de Madelón.

Tomás Fagioli es el apuntado por Madelón para reemplazar a Maizon Rodríguez.

De acuerdo con los registros estadísticos aportados, el mediocampista acumuló 360 minutos en cuatro partidos del Torneo Clausura 2026. Un recorrido que refleja que tuvo participación, aunque su presencia en el equipo fue disminuyendo con el paso de las fechas.

La incógnita pasa por saber si podrá recuperar terreno en el tramo final de la temporada o si deberá esperar una nueva oportunidad para volver a meterse en la consideración del entrenador.

Grella, una situación que cambió después de una jugada clave en Unión

Lo de Santiago Grella tiene otro trasfondo. El juvenil había tenido participación durante la temporada pasada y también contó con minutos en el Apertura de este año, pero su situación quedó marcada por una acción puntual en el partido ante Defensa y Justicia, en el estadio Norberto Tomaghello.

Prensa Unión

En aquella jugada, Grella perdió una pelota —en una acción en la que también le cometieron una infracción— que terminó derivando en el segundo gol del conjunto de Florencio Varela. A partir de ese episodio, su presencia en el equipo fue perdiendo fuerza y pareció quedar relegado en la consideración del cuerpo técnico.

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Los números muestran que disputó cuatro partidos del Torneo Apertura 2026, con 64 minutos acumulados, además de una participación en la Copa Argentina, en la que sumó 11 minutos. En el Clausura, en tanto, no registra apariciones en los datos aportados.

Más allá de aquella jugada, la situación de Grella también se inscribe en la competencia interna por un lugar en el plantel. Para un futbolista joven, la falta de continuidad representa un obstáculo importante, especialmente cuando necesita sumar experiencia para consolidarse en la máxima categoría.

Vera, con una participación más acotada en Unión

El panorama de Santino Vera es todavía más limitado en cuanto a minutos. Según los registros estadísticos compartidos, el juvenil disputó un partido del Torneo Clausura 2026 y acumuló 31 minutos. Concentró ante Riestra, y quedó fuera del banco, pero se presagiaba un futuro con más participación en el equipo titular, tras desembarcar desde Racing.

Su aparición en Primera había generado expectativas, pero por ahora no consiguió continuidad ni logró instalarse como una alternativa frecuente para Madelón. Al igual que sus compañeros, quedó relegado en una competencia interna en la que el entrenador debe elegir entre distintas opciones para cada puesto.

En su caso, el desafío pasa por aprovechar las oportunidades que puedan aparecer y mantenerse preparado para cuando el cuerpo técnico vuelva a necesitarlo.

Tres historias con un mismo objetivo en Unión

Los recorridos de Grella, Fagioli y Vera son diferentes, aunque comparten una situación: los tres consiguieron llegar a Primera y sumar experiencia, pero actualmente perdieron terreno en la consideración de Madelón.

Fagioli tuvo la oportunidad de comenzar el campeonato como titular; Grella vio cómo su participación se reducía después de un episodio que quedó asociado a su última etapa de mayor exposición; y Vera todavía busca sumar minutos para hacerse un lugar.

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En Unión, el desarrollo de los juveniles forma parte de un proceso que no siempre avanza de manera lineal. Ganarse un lugar demanda rendimiento, continuidad y también aprovechar las oportunidades cuando aparecen.

Por ahora, los tres deberán seguir trabajando para volver a meterse en la pelea. La temporada todavía ofrece margen para que puedan recuperar protagonismo, aunque hoy el panorama muestra que aquellos futbolistas que parecían estar a las puertas de consolidarse en Primera quedaron relegados en la consideración del entrenador.